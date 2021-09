Vuoi rendere belle, uniche e spettacolari le tue stories su Instagram? Ecco tre App di cui non potrai fare a meno. Semplici da usare per un risultato perfetto.

Vi è mai capitato di seguire alcuni profili su Instagram e dire: “Wow! Fa delle stories bellissime e perfette, vorrei farle anche io così!” Ecco. Oggi in questo articolo vi illustreremo tre semplici App che potrete utilizzare per arricchire le vostre stories e rendere i vostri momenti unici!

Dopo averle provare non riuscirete a tornare indietro.

Come sapete, le stories su Instagram hanno una presenza e un peso sempre maggiore nella vita di tutti i giorni. Ci permettono di condividere momenti di vita, spezzoni di quotidianità in tempo reale. Ed in più ci permettono di raccontare qualcosa in più su di noi, senza necessariamente stare troppo a pensare. Per questo motivo pian piano che le stories si sono formate (ricordate che erano nate su SnapChat?) e che sono state sempre più utilizzate, sono nati nuovi bisogni ed esigenze da soddisfare. Motivo per la quale intorno alle IG Stories sono nate migliaia di App satellite che permettono di creare contenuti di qualità, visivamente coerenti.

Le stories dunque, diventano sempre più interattive, creative e coinvolgenti! Per questo motivo oggi vi mettiamo in luce tre App che meritano davvero di essere scaricate. Scopriamole insieme.

App per creare Instagram Stories uniche: la terza vi sorprenderà!

Sia che usiate Instagram per diletto o per lavoro, ormai è assodato che le Instagram Stories abbiano un ruolo di particolare rilevanza nella strategia di ogni utente. Infatti, una delle funzioni più importanti su cui puntare è quella di generare interazione, traffico o usando un termine propriamente tecnico, engagement. Sì, perché le Instagram Stories grazie all’alto tasso di interattività con i follower permette di fidelizzare e instaurare un rapporto più consolidato e più “autentico” con la tua fanbase. Basti pensare ai personaggi famosi e influencer: Chiara Ferragni usa le sue stories per condividere tutto ciò che sul feed di Instagram non potrebbe andare.

Ma sia che voi vogliate utilizzarle per voi stessi, per lavoro, per un brand, realizzare delle Stories coerenti, carine ed omogeneo dovrebbe essere un must. Quindi entriamo più nello specifico con le nostre tre App.

UnFold

Se non hai molta dimistichezza con le app e non vuoi perdere troppo tempo con la realizzazione delle tue stories perché il tuo spirito guida è l’immediatezza, la soluzione che fa al caso tuo si chiama UnFold. Sicuramente si tratta di una delle APP più popolari per la realizzazione di stories. Sia per la sua facilità di utilizzo sia perché è stata studiata e realizzata appositamente con lo scopo di fornirti template per le Stories. L’App nella versione gratuita offre modelli puliti e moderni dal sentore minimal, invece a pagamento sono presenti più template con cui sbizzarrirsi.

Potrebbe facilmente diventare la tua App del cuore. Inoltre, ti permette di dare dinamicità alle tue stories grazie alle animazioni! Se la provi non puoi più farne a meno.

Canva

Come non conoscere Canva? Anche se, molti di voi la conosceranno in maniera generale e non avranno mai capito e sfruttato a pieno le mila funzionalità che mette a disposizione. Impostando il formato giusto, ossia 9:16, sarà poi semplice realizzare stories stupende per il tuo profilo Instagram. La cosa buona di Canva è che l’App può essere utilizzata sia sul pc che sul dispositivo mobile.

Su Canva la personalizzazione fa da padrona! Infatti nonostante ci siano tanti template a disposizione per realizzare stories pulite, belle e creative allo stesso tempo è possibile creare i propri preset personalizzando colori, temi, font e tutto quanto il resto. Basterà salvare il progetto sul profilo per averlo sempre a disposizione da utilizzare per tutte le Stories successive. Vantaggi: minor tempo di impiego, coerenza cromatica.

Instagram

Vi avevamo detto che la terza vi avrebbe sorpreso! Ed è proprio così. Molto spesso presi dal voler a tutti costi creare stories in tempi rapidi, veloci e “immediati” ci dimentichiamo che Instagram fornisce moltissimi strumenti per rendere le nostre Stories più dinamiche, particolari e perché no, colorate! Infatti, seppur è molto importante utilizzare App esterne che permettono una personalizzazione a 360° con strumenti più perfezionati e con tool ideati ad hoc per donare coerenza alle nostre stories, dobbiamo ricordarci che con i giusti accorgimenti e le giuste dosi di buon gusto possiamo realizzare splendide stories anche dall’app originale.

In particolare Instagram permette di fare tante cose, anche con stratagemmi segreti, come impostare un multicolore per le nostre scritte, cambiare il tipo di font digitando una semplice parola o aggiungere sfondi ai nostri repost. Allo stesso tempo permette di aggiungere del testo in movimento, utilizzare le GIF per giocare con le luci, i colori e le animazioni.