Una Vita anticipazioni: colpo di scena, tutti ai piedi di Genoveva

Anticipazioni Una Vita. Tutte le trame delle nuove puntate in onda dal 20 al 26 settembre 2021. Ecco cosa succederà a Camino, Ildefonso e Genoveva. Scopriamolo insieme.

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita: novità in arrivo per Genoveva e il suo processo

Nuova settimana ricca di anticipazioni e trame per la nostra serie tv spagnola preferita. Infatti nelle puntate in onda dal 20 al 26 settembre 2021 succederanno tante cose ma le più importanti le possiamo riassumere così: Camino scoprirà la sterilità di Ildefonso e Genoveva potrà cantare vittoria nel processo contro di lei!

Se da un lato Genoveva sarà estremamente felice di aver scampato la sorte, Felipe, al contrario, è ormai un uomo distrutto e con la reputazione rovinata dalla perfida moglie. Per lui non c’è più alcuna possibilità di riscatto, anche se tenterà un’ultima disperata soluzione. Nel frattempo, Camino scopre il segreto di Ildefonso che le ha tenuto nascosto dal momento in cui si sono conosciuti. La sua reazione, tuttavia, sorprende il marchesino.

Nei nuovi episodi in onda di Una vita, Felipe sarà smascherato da Velasco, il prezioso alleato di Genoveva e segretamente innamorato di lei. Il loro piano ha funzionato e tutte le certezze dell’avvocato crollano in un istante. A dare una svolta imprevista al processo è stata la testimonianza di Laura che, di fatto, ha scagionato la Salmeron.

Indubbiamente la domestica Laura avrà alcune ripercussioni sul suo gesto, sia perché verrà allontanata dagli altri servi sia perché dovrà fare i conti con il suo senso di giustizia e onestà. Felipe si reca in aula per il verdetto finale del processo e rimane senza fiato quando sente che Genoveva è ufficialmente assolta per la morte della sua amata Marcia.