Alessio Boni, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Alessio Boni, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

Alessio Boni è uno dei migliori attori italiani. Capace di calarsi in personaggi diversi, Alessio Boni si divide tra televisione, cinema e teatro. Protagonista di alcune delle fiction più importanti, recentemente è diventato anche papà per la prima volta, ma chi è davvero Alessio Boni?

Data di nascita: 4 luglio 1966

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Attore

Titolo di studio: Accademia nazionale d’arte

Luogo di nascita: Sarnico

Altezza: 179 cm

Peso: 77 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: http://www.alessioboni.it/

Età, altezza e carriera

Alessio Boni nasce a Sarnico il 4 luglio 1966. Cresce serenamente insieme alla mamma casalinga, al padre artigiano e ai suoi due fratelli, Andrea e Marco. Nato e cresciuto in una famiglia di piastrellisti, Alessio comincia a lavorare insieme al padre. Tuttavia, dopo essersi reso conto di non essere adatto a quel tipo di lavoro, decide di entrare in polizia.

A vent’anni, però, decide di provare a dare una svolta alla propria vita partendo per la California dove si mantiene lavorando come il pizzaiolo, il cameriere, il pony express e il baby sitter. Tornato in Italia, trova lavoro come animatore turistico.

Inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo nel 1988, a teatro e nei fotoromanzi. Nel 1992 si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Dopo alcuni ruoli minori in fiction e film, raggiunge la popolarità recitando insieme a Valentina Chico in Incantesimo (2000-2001).

La svolta arriva quando viene scelto per recitare ne “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana con Luigi Lo Cascio e Fabrizio Gifuni. Comincia a dividersi tra cinema, televisione e teatro. Al cinema recita in film come Quando sei nato non puoi più nasconderti, La bestia nel cuore, Arrivederci amore, ciao.

In televisione è protagonista di tantissime fiction di successo come: Vite a perdere, Cime tempestose, La caccia, Guerra e pace, Caravaggio, Rebecca, la prima moglie, Puccini, Tutti pazzi per amore 2, I cerchi nell’acqua, Mai per amore – La fuga di Teresa, Walter Chiari – Fino all’ultima risata, Il ritorno di Ulisse (Odysseus), Gli anni spezzati – L’ingegnere, Di padre in figlia, La strada di casa, La compagnia del Cigno, Il nome della rosa, Enrico Piaggio – Un sogno italiano, Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio.

Vita privata

Da sempre schivo e riservato, è uscito allo scoperto con Nina Verdelli, la sua attuale compagna che lo ha reso padre per la prima volta il 22 marzo 2020 quando è nato Lorenzo. L’arrivo del piccolo ha stravolto e rimpieto d’amore la vita dell’attore. La coppia è attualmente in attesa del secondo figlio.

Instagram

Su Instagram dove è seguito da 83mila followers, Alessio Boni pubblica soprattutto foto di se stesso e dei suoi lavori. Pochissime le foto con la compagna Nina.