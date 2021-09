Le tute in maglia sono il capo che dovrai assolutamente comprare per essere cool anche da sporty

Le tute in maglia sono una delle tendenze dell’autunno inverno 2021. Da Stradivarius a Bershka, ma anche Asos Design e Mango, le proposte di questo genere non si contano nemmeno. Uniche per taglio e colore, vi conquisteranno soprattutto se avete un corpo da mettere in mostra.

Secondo alcune le tute in maglia si allargano già dopo il primo lavaggio, secondo altre segnano troppo i punti critici (cosce ecc.), sarà ma, è altrettanto vero che sono capi comodi, alla moda e che vi faranno apparire da subito in ordine, con stile. Chissà che sia proprio la voglia di indossare una tuta in maglia a far nascere la motivazione necessaria a far rinunciare ai tanto amati croissant! Scopriamo oggi i modelli più richiesti ed i colori da selezionare per la prossima stagione.

Tute in maglia per tutte, anche con i tacchi

I leggings in maglia a trecce di Asos Design sono scontati di ben il 60%, si trovano quindi a 13,55 euro. Sono a vita alta, elasticizzati e con i bordi a coste. La felpa (acquistabile separatamente) ha lo scollo a barca, le maniche lunghe ed arriva poco sopra l’ombelico. Sexy e sportive sarete irresistibili. Costa 16 euro ed esiste anche la versione oversize con cappuccio (sempre realizzata in maglia) grigio mélange in coordinato, al prezzo di 18,95 euro).

Pantaloni e top con scollo a V in maglia verde salvia per il brand giovane Miss Selfridge che punta sulle donne abituate a look informali ma al contempo charming. Costano rispettivamente 29,35 euro e 11,50 euro come il cardigan “collusion” a maniche lunghe coordinato con abbottonatura sul davanti.

Se si preferisce acquistare nei negozi reali allora si guardi Mango che propone i pantaloni cropped in tessuto di maglia spessa con laccio regolabile e tasche laterali in un delicato color sabbia ed in un soffice tessuto sintetico che vi farà voglia di restare sul divano di casa con i vostri pelosetti. Sia per questi che per il cardigan abbinato dal taglio dritto e collo stondato con cappuccio largo si spenderanno rispettivamente 39,99 euro.

Anche Stradivarius ha già nei punti vendita la tuta in maglia “culotte” che vede pantaloni a campana e top attillato nei colori mattone, beige, nero e verde prato. La spesa, ancora una volta più che contenuta, sarà di 19,99 e di 15,99 euro per il pullover crop a maniche lunghe con polsini.

Silvia Zanchi