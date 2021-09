Senza burro, latte, parmigiano, pangrattato, provare lo sformato zucchine e patate vegano e vi stupirete dal gusto

Nulla di complicato, perché quando si cucina con amore anche un piatto semplice può diventare una ricetta sopraffina. Ve lo dimostriamo con lo sformato di zucchine e patate vegano, buio come antipasto o come secondo piatto.

Normalmente negli sformati siamo abituati a trovare panna, besciamella o almeno butto, latte, parmigiano anche per facilitare la crosta. Nella cucina vegana nulla di questo è permesso, ma ci son delle alternative molto valide. Se poi invece sposate la versione vegetariana, allora un po’ di formaggio grattugiato è permesso.

Ingredienti:

5 patate medie

4 zucchine medie

1 manciata di mandorle

2 spicchi di aglio

6 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 cucchiai di prezzemolo tritato

sale q.b.

pepe q.b.

Sformato di zucchine e patate vegano, dura alcun giorni

Questo sformato di zucchine e patate vegano monoporzione può essere conservato per un massimo di tre giorni in frigorifero, dentro ad un contenitore ermetico. Potete riscaldarlo in forno oppure al microonde.

Preparazione

Lavate bene le patate, poi sbucciatele e affettatele finemente con una mandolina. Il taglio deve essere sottile e quanto più possibile uniforme, poi tenete da parte. Lavate e spuntate anche le zucchine, tagliatele a a metà e poi a fettine rotonde. Anche in questo caso, cercate di dare un taglio simile per avere una cottura uniforme.

Poi ungete con un bel giro di olio delle pirofile monoporzione. Sulla base mettete fettine di patata, spolverizzate con qualche fettina di aglio tagliata sottilissima, poi salate e pepate. Infine ancora un filo di olio.

Poi un secondo strato, questa volta con le fettine di zucchine messe affiancate, una accanto all’altra. Condite anche in questo caso con un filo d’olio, sale, pepe e un paio di mandorle spezzettate con le mani e ancora aglio andate avanti con uno strato di patate e uno di zucchine.

Alternate gli strati, fino ad arrivare al bordo della pirofila monoporzione. In cima mettete una spolverata di prezzemolo tritato, poi infilate in forno a 220° per circa venti minuti. Sfornate, lasciate rapprendere leggermente per almeno 5 minuti e poi sformate mettendo direttamente nei piatti. Diciamo che è preferibile mangiare questo sformato di zucchine e patate vegano caldo, ma va bene anche tiepido o a temperatura ambiente.