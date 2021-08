Cheratina sui Capelli Ricci: usala a casa come da Federico Fashion Style!

La cheratina sui capelli ricci fa miracoli: questa proteina è in grado di ridurre al minimo l’effetto crespo, rendendo i riccioli più elastici, corposi e definiti.

Per questo motivo Federico Fashion Style esegue i trattamenti professionali alla cheratina sia sulle sue clienti dai capelli mossi (per rendere i capelli più lisci e meno esposti all’effetto crespo) sia sulle clienti dai capelli ricci (al fine di rendere i riccioli più definiti).

Naturalmente non tutte possiamo permetterci i trattamenti di Federico Fashion Style (i suoi prezzi sono davvero da capogiro) e anche nei saloni di bellezza meno prestigiosi i trattamenti professionali alla cheratina hanno un costo piuttosto alto.

Si va da 100 Euro per capelli di media lunghezza fino ai 300 Euro per capelli molto folti o molto lunghi. Il motivo di un costo così alto, a parte il prezzo dei prodotti utilizzati, deriva dal fatto che il trattamento deve essere applicato ciocca per ciocca richiedendo quindi moltissimo tempo e grande precisione da parte del parrucchiere.

Se non si ha modo o non si ha bisogno di eseguire un trattamento lisciante professionale alla cheratina, però, l’alternativa c’è: esistono moltissimi prodotti per uso domestico che consentono di ottenere risultati molto soddisfacenti sul lungo periodo, a costi naturalmente più contenuti di quelli che si dovrebbero sostenere affidandosi a un parrucchiere.

Come funzionano e come si utilizzano i prodotti alla cheratina sui capelli ricci?

La cheratina è una delle proteine costitutive di capelli, pelle e unghie. Questo significa che, alla lettera, la nostra pelle i nostri capelli e le nostre unghie sono fatti per la maggior parte di cheratina.

La cheratina svolge una funzione collante tra i vari strati che compongono ognuna di queste parti del nostro corpo: conferisce luminosità ed elasticità alla pelle, rende più solide le unghie (quindi meno tendenti a sfaldarsi) e infine rende i capelli più spessi, elastici e resistenti, minimizzando il rischio di doppie punte e di capelli spezzati.

Per questo motivo l’utilizzo costante di prodotti alla cheratina rende i capelli più solidi, sani, lucidi ed elastici, a prescindere dal fatto che siano lisci, ondulati o molto ricci.

Inoltre, come sanno benissimo tutte coloro che si sottopongono al trattamento lisciante alla cheratina al principio di ogni estate, compattando le scaglie superficiali dei capelli la cheratina impedisce all’umidità di penetrare all’interno di essi e, in questo modo, rende i capelli molto meno esposti all’effetto crespo.

Il temutissimo effetto crespo non è un problema che affligge esclusivamente le ragazze che vorrebbero sfoggiare una chioma riccia. Al contrario, si tratta di un problema estetico piuttosto grave anche per coloro che hanno i capelli ricci e vorrebbero avere boccoli definiti invece che una pettinatura afro.

I migliori prodotti alla cheratina per capelli ricci

Le migliori case produttrici di cosmetici hanno realizzato nel corso del tempo intere serie di prodotti a base di cheratina, per prendersi cura dei capelli fin dal lavaggio.

Gli shampoo alla cheratina sono ideali per chi, oltre ad avere i capelli secchi o sfibrati a causa del sole e del sale, ha di base capelli secchi e molto sottili. Questo tipo di shampoo infatti è in grado di eliminare le impurità senza danneggiare i capelli, al contrario, contribuendo fin dal lavaggio alla loro ricostruzione.

Le maschere alla cheratina sono ovviamente il prodotto più efficace per ridare lucidità e spessore ai capelli. Si tratta di prodotti che, come tutte le maschere, vanno tenute in posa per diversi minuti dopo lo shampoo e vanno applicate sulle chiome almeno una volta alla settimana.

I balsami alla cheratina sono il prodotto migliore per chi va sempre di corsa e non ama attendere 5 minuti sotto la doccia senza far nulla, in attesa che la maschera faccia effetto. Si tratta infatti di prodotti che riescono a far penetrare la cheratina nella parte superficiale del capello in pochissimi istanti. Si tratta però di un trattamento cosmetico e non davvero nutritivo, quindi regalerà risultati “pazzeschi”, per dirla alla Federico Fashion Style, ma solo se utilizzato in continuazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style)

Infine gli oli alla cheratina sono l’ideale per proteggere i capelli dal calore durante la messa in piega e per domare le punte ribelli. Si tratta di prodotti fondamentali per le donne dai capelli ricci che utilizzano spesso il ferro per modellare i riccioli in forma di boccoli, ma anche per le donne dai capelli mossi che utilizzano la stessa tecnica per creare onde più o meno naturali.