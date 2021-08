Non limitarti a guardare le stelle, indossale per essere glamour ed attrarre la fortuna

Dalle stelle in cielo a quelle del nostro oroscopo il passo è breve e per restare nel “mood desideri” è un’idea carina quella di vestirsi a tema attraverso creazioni nuove e ricercate. Vediamo i look da provare in queste notti magiche.

Nella notte di San Lorenzo appena passata siamo state – quasi – tutte con il naso all’insù nella speranza di vedere una o più stelle cadenti. Per ogni stella va espresso un desiderio (da mantenere segreto ovviamente) ma nel frattempo possiamo portarle letteralmente addosso con abiti e accessori all’ultimo grido. Scopriamo come creare il look giusto per guardare le stelle questa sera.

Come indossare le stelle in agosto

È di The Attico l’abito corto a pieghe, stampa con stelle, scollo profondo a V, design plissettato e maniche a palloncino. Costa già scontato 1178 euro su Farfetch e promette di farsi guardare.



Si scende notevolmente di prezzo con il vestito fasciante corto arricciato in plumetis con stelle di Asos. Costa solo 28,99 euro e pur essendo abbastanza corto risulta simpatico e sbarazzino.

Per la spiaggia é invece perfetto il bikini a fascia bianco e nero con stelle stampate di Mc2 St. Barth. Costa 78 euro ed ha un’ottima vestibilità.

il top con le stelle più versatile e cool di tutti è firmato Denny Rose ed ha un prezzo molto conveniente: 26,95 euro. Bianco, in cotone, con decoro dorato, senza maniche e nodo laterale, andrà benissimo con shorts in jeans o con una gonna lunga coordinata e sandali flat.

I jeans skinny con stelle stampate di colore celeste in misto cotone di Stella McCartney sono strepitosi! Hanno abbottonatura frontale, vita con passanti in tinta, un design contemporaneo con cinque tasche e lunghezza crop. Su Farfetch sono attualmente scontati a 347 euro.

Anche per chi ritiene quella delle stelle una fantasia da teenager o, al massimo, da ventenni, va ricordato che tentare costa giusto l’investimento di un abito bellissimo e nulla più. In fondo, vorremmo tutte esser più fortunate e chissà che indossare le stelle possa essere la soluzione.

Silvia Zanchi