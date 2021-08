Cristina Marino e la piccola Nina Speranza: età, altezza e vita privata della compagna di Luca Argentero.

Cristina Marino, all’anagrafe Cristina Roberta Marino, è un’attrice e modella milanese, nota per aver recitato in “Amore 14″, nella fiction “Una grande famiglia” e nel film “Vacanze ai Caraibi”. Nel 2015 è stata al centro del Gossip per il suo fidanzamento con il sex symbol Luca Argentero, che all’epoca aveva da poco chiuso il suo matrimonio con l’attrice Myriam Catania, protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Nome : Cristina Marino

: Cristina Marino Anno di nascita : Giugno 1991

: Giugno 1991 Segno Zodiacale : Gemelli

: Gemelli Età : 30 anni

: 30 anni Luogo di nascita : Milano

: Milano Professione: Modella, attrice

Modella, attrice Altezza : 173 cm

: 173 cm Peso : 58 kg

: 58 kg Tatuaggi : Diversi tatuaggi, tra cui un cuore sull’inguine e tanti altri piccolo sparsi sul corpo

: Diversi tatuaggi, tra cui un cuore sull’inguine e tanti altri piccolo sparsi sul corpo Instagram ufficiale : @cristina_marino

: Canale YouTube: Cristina Marino

Cristina Marino: vita privata

Cristina Marino nasce a giugno del 1991 a Milano da padre siciliano e madre pugliese. Non sono noti molti dettagli della sua infanzia, né la sua data di nascita completa. Fin da giovane frequenta l’Accademia Carcano di Milano meglio nota come “Centro Studi Coreografici” dove studia danza. La danza è infatti il suo primo amore, il primo approccio al mondo dello spettacolo. Molto presto però Cristina capisce di essere portata per la recitazione, e inizia a specializzarsi frequentando uno stage. Una volta maggiorenne, Cristina si trasferisce a Roma e inizia la sua carriera da modella e attrice, partecipando a diversi shooting e ottenendo la sua prima parte nel film del 2009 “Amore 14”, tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia: è l’inizio della sua carriera da attrice. L’esperienza sul set di Amore 14 le da l’occasione di essere notata e ben presto arrivano nuovi ruoli importanti nella fiction “Una grande famiglia”.

Nel 2013 prende parte alla miniserie della Rai “Casa e Bottega”. Nel 2014 è nel caso del film “Maicol Jecson” e l’anno successivo recita nel film di Neri Parenti “Vacanze ai Caraibi” insieme a Cristian De Sica.

Seguitissima sui social, è un’influencer su Instagram con 477 mila followers. Ha anche un blog, “Befancyfit” dove dà consigli di moda e tratta diversi argomenti, tra cui la sua passione per lo sport, difatti Cristina è una delle influencer più seguite in ambito di fitness e sport.

Cristina Marino e la relazione con Luca Argentero

Sul set di “Vacanze ai Caraibi”, Cristina Marino conosce Luca Argentero: tra i due è un colpo di fulmine. Cristina si trova al centro del Gossip in quanto numerose riviste sostengono che l’attore avesse avuto una storia con lei nonostante fosse sposato con Myriam Catania. Lo stesso Luca Argentero smentisce categoricamente le accuse, informando di essere già separato da sua moglie durante le riprese del film. I due stanno insieme dal 2015 e dal loro amore è nata la piccola Nina Speranza venuta al mondo il 20 maggio 2020.

Della piccola non si conosce il viso, i due sono molto riservati sulla questione però gli scatti che la ritraggono seppur di sfuggita sono tanti. La piccola sembra essere una bambina molto vivace, infatti recentemente Cristina ha mostrato sui suoi social il suo piccolo incidente.

Cristina Marino e Luca Argentero si sono sposati in gran segreto a Città della Pieve, il 5 giugno, in privato. «Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così», ha scritto la sposa, «In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime ci siamo promessi amore per sempre».