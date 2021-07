Ti capita spesso di sognare una chiave? Ecco qual è il suo significato e cosa sta cercando di dirti il subconscio.

La chiave è da sempre un simbolo di tante cose che in campo onirico da il meglio di se rappresentando cose che spesso è impossibile cogliere da svegli. Comprenderne il ruolo esatto e ciò che vuole comunicare nei sogni è quindi molto importante sia per comprender meglio se stessi che per apprendere cosa sta avvenendo in un preciso momento della propria vita.

Da sempre considerata misteriosa per la sua capacità di aprire porte, scrigni e luoghi che si intende tenere segreti, una chiave può dar vita a svariate interpretazioni che cambiano in base alla situazione in cui la si vede in sogno, alle emozioni provate e al personale vissuto del sognatore. Secondo Freud, invece, la chiave può rappresentare anche un simbolo fallico, sopratutto se introdotta in una serratura.

I significati sono quindi davvero tanti e tutti meritevoli di attenzione da parte di chi si trova a sognarla spesso.

Cosa significa sognare una chiave

Nei sogni, la chiave può avere diverse simbologie. La più importante è senza alcun dubbio quella legata alle nuove possibilità e a degli sbocchi della vita che stanno per presentarsi o che si sono appena palesati.

LEGGI ANCHE -> Hai sognato di mangiare un gelato? Ecco cosa vuol dire e di cosa hai bisogno

Al contempo può indicare l’improvviso varco verso qualcosa che prima era bloccata. Può quindi rappresentare un’intuizione importante, la scoperta di un nuovo amore, la soluzione ad un problema, la conoscenza di qualcosa o una scoperta improvvisa. Aspetti che il sognatore potrà individuare semplicemente guardando alla propria vita e capendo a cosa potrebbe riferirsi la chiave appena vista in sogno.

Sognare di trovare o perdere una chiave: cosa vuol dire

A volte la chiave può mostrarsi in mood improvviso, palesandosi sotto forma di qualcosa appena trovata. In questo caso il subconscio potrebbe indicare che si è appena giunti ad una risposta riguardo una domanda che ci si poneva da tanto tempo. Al contempo può essere un modo per indicare che è giunto il momento di prestare attenzione ad un particolare aspetto della vita, solitamente mostrato in sogno insieme alla chiave stessa.

E se la chiave viene persa? In tal caso può simboleggiare la paura di perdere potere su qualcosa. Se viene ritrovata, però, significa che il problema è stato risolto e che si può tornare a vivere con spensieratezza un dato argomento.

Cosa simboleggiano tante chiavi

Sognare di avere tanti chiavi può indicare una sensazione di improvviso potere o una grande fortuna che abbraccia diversi ambiti della vita. Se queste sono appese o in mostra, la possibilità è che indichino la possibilità di poter prendere decisioni diverse, ognuna in grado di aprire porte comunque valide e accessibili al sognatore.

Una terza interpretazione può invece riguardare l’improvvisa consapevolezza del sognatore di avere diversi segreti o informazioni importanti da custodire.

Cosa può voler dire sognare una chiave rotta

Se la chiave appare spezzata, rotta o rovinata può indicare una perdita di potere o la mancanza di risorse per ottenere ciò che si vuole. È quindi un invito per il sognatore a cercare di trovare una soluzione. Se la chiave non apre una determinata porta, invece, è possibile che il subconscio stia cercando di indicare che la soluzione che si pensa di aver trovato non è invece utile.

Allo stesso tempo, se non è in grado di chiudere qualcosa, il sognatore potrebbe star vedendo in essa la manifestazione della paura di non saper proteggere qualcosa o qualcuno.

Che significato hanno forma e colore delle chiavi

Il materiale con cui sono fatte le chiavi può ovviamente indicare quanto sono preziose. Inutile dire, quindi, che una chiave d’oro o incastonata di brillanti indica qualcosa che agli occhi del sognatore è molto speciale. Anche il colore può avere una sua rilevanza, sopratutto se gradito o meno a chi sogna. Al contempo, la grandezza può indicare il grado di autostima o la portata della situazione, della possibilità o della scoprerta alla quale ci si è avvicinati.

LEGGI ANCHE -> Continui a sognare le scale? Ecco il messaggio segreto del tuo subconscio

Sognare una o più chiavi può quindi voler dire davvero molto del sognatore e della sua vita. Motivo per cui è sempre molto importante prestarvi la giusta attenzione e cercare di comprenderne il significato simbolico.

Chiavi e lotto

Se si desidera trasmutare in numeri i sogni, la chiave si identifica con il numero 7. Trovarne una, invece, con il numero 28.