Ti capita di sognare spesso le scale? Forse il tuo subconscio ha un messaggio particolare per te. Scopriamo quale potrebbe essere.

Sognare le scale ha un simbolismo molto particolare che pertanto è giusto approfondire. Il loro significato tende infatti a variare in base al ruolo che hanno nel sogno e a ciò che sta vivendo il sognatore nella sua vita. Un messaggio che a volte può apparire in modo appena accennato e che altre tende invece ad essere predominante.

Ciò che conta sapere è che a livello onirico, le scale rappresentano una sorta di passaggio tra due piani diversi. Questi possono essere quello dell’esistenza, della coscienza personale o di altri aspetti legati a chi sogna e che in ogni caso può essere importante comprendere al fine di decifrare eventuali messaggi insiti nel sogno.

Per Freud le scale possono rappresentare anche l’atto sessuale e ciò avverrebbe attraverso la fatica che si fa nel percorrerle.

Che significato hanno le scale nei sogni

Solitamente le scale si salgono e si scendono. E questa piccola differenza, in sogno assume grandi significati. Se sognare di salire le scale indica un passo avanti, un progresso o riferendoci a prima un passaggio ad un piano successivo, sognare di scenderle può invece essere sentore di una ricerca interiore che si sta facendo o che andrebbe fatta al fine di comprendersi meglio e di entrare maggiormente in relazione con il proprio se.

In entrambi i casi il modo in cui vengono affrontate le scale può dire molto sul sognatore e su ciò che sta vivendo. Così come può comunicare una necessità che andrebbe esaudita quanto prima o che è il caso almeno di riconoscere. Cerchiamo quindi di approfondire la cosa, andando più nello specifico.

Sognare di salire le scale

Come già accennato, sognare di salire le scale può indicare un avanzamento di carriera, un passaggio ad un piano superiore o un evoluzione del proprio io. Detto ciò, è importante capire che tipo di scala si sta salendo. Una larga e comoda indica infatti una via spianata e semplice da seguire mentre una particolarmente angusta o complicata può indicare impedimenti o freni da parte del sognatore.

Salire una scala a spirale

Le così dette scale a chiocciola, che vanno attraversate con una certa attenzione, possono indicare un percorso sicuro ma da seguire con una certa calma. Si tratta spesso di una sorta di rinascita o del raggiungimento di un obiettivo importante e per il quale si è lavorato molto. Ovviamente, tutto cambia in base a come si arriva all’ultimo gradino e a come si sente il sognatore sia durante la salita che al momento dell’arrivo a destinazione.

Fare fatica a salire le scale

Una salita difficoltosa, a causa di gradini mancanti, di una scala angusta o del fisico che non riesce a star dietro alla fatica può indicare delle difficoltà a raggiungere un obiettivo che ci si è prefissi da tempo. A volte si tratta di preoccupazioni che il subconscio invita così ad affrontare, altre di impedimenti reali e per i quali è importante trovare una soluzione. E se la scala non ha mai fine? In tal caso, il senso del sogno è mettere a conoscenza il sognatore delle sue paure di non riuscire a raggiungere il traguardo.

Sognare di scendere le scale

Come già anticipato, scendere le scale non indica necessariamente (come sarebbe facile pensare) un tornare indietro. Qui il significato cambia del tutto e indica un percorso interiore dove più si scende e più si entra a contatto con il proprio se.

Sognare di non riuscire a scendere

Trovarsi impossibilitati a scendere le scale può indicare un blocco verso il proprio se. Il subconscio sta indicando dei freni verso la propria interiorità e la necessità di eliminarli per cogliere messaggi importanti. È quindi molto importante capire cosa impedisce di scendere e tradurre l’eventuale ostacolo dal linguaggio onirico a quello del mondo reale.

Sognare di cadere

In genere cadere indica un impedimento. Se ciò avviene mentre si sale forse si sta andando troppo velocemente. Al contrario, se si cade mentre si scende, forse il subconscio indica che è tempo di fermarsi per un po’ perché non è ancora il momento di approfondire un dato argomento o un particolare aspetto di se. Se a farci cadere è qualcun altro, la cosa può indicare un impedimento esterno per raggiungere i propri obiettivi. Qui la differenza sta nell’eventuale riconoscimento, o meno, della persona coinvolta.

Infine, se ci si trova semplicemente sulle scale con qualcuno è importante comprenderne il ruolo. Per Freud, se si tratta del partner la cosa ha un significato sessuale. Qualora ci si trovasse con altre persone, però, il significato potrebbe cambiare in base al tipo di rapporto e a ciò che quella persona significa nella vita del sognatore in quel preciso momento. Potrebbe quindi essere un aiuto o un impedimento al raggiungimento di un dato progetto o qualcuno che si deve aiutare nel proprio presente. Come sempre, a fare la differenza, sono le emozioni che si provano sia durante il sogno che una volta svegli.

Le scale e il lotto

Per chi desidera trasformare in numeri da giocare le scale, salirle si collega al 69, scenderle al 72. La scala a chiocciola o a spirale, invece, si collega al numero 67.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.