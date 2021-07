Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati? L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi perde la calma sui social e svela tutta la verità.

Gilles Rocca è stato uno dei protagonisti della passata edizione dell’Isola dei Famosi, la prima che ha visto Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice, e tanto ha fatto parlare il suo amore per l’attrice Miriam Galanti. In quanto non faceva altro che ricordarlo durante ogni collegamento, mandandole dolci messaggi d’amore. Nelle scorse ore però in rete si è parlata di una possibile rottura tra loro, in quanto Rocca avrebbe perso la testa per una mora. Ma sarà vero?

A rompere il silenzio è stato il diretto interessato su Instagram, vuotando il sacco sulla sua relazione.

Miriam Galanti e Gilles Rocca: lui, furioso, smentisce la rottura

Gilles Rocca non ha preso affatto bene l’indiscrezione sulla sua relazione e ha prontamente smentito la notizia sui social, non mandandole di certo a dire chi si sarebbe inventato il tutto di sana pianta.

“Ma quanto gli piace scrivere cazzat* ai giornali” ha esordito l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. “Giocare sulla vita delle persone, quanto vi piace“ ha aggiunto furioso.

“Io vi potrei anche querelare per le stronzat* immense che dite, non lo faccio perché non ho voglia di perdere del tempo tra avvocati e cavolate varie, ma sappiate che siete dei grandissimi pezzi di merd*” ha poi proseguito, non mandandole di certo a dire. “Siete dei grandissimi pezzi di merd*” ha poi concluso. “Ciao parassiti della società“.

Gilles Rocca smentisce i rumor che lo vedrebbero lontano dalla fidanzata Miriam Galanti. #isola pic.twitter.com/VGaX6kMst2 — disagiotv (@disagio_tv) July 30, 2021

Non è tardata ad arrivare nemmeno la replica di Miriam Galanti, che ha pubblicato un selfie in compagnia di Sailor Moon, storico personaggio degli anime giapponesi: “Per fortuna c’è lei che alleggerisce certi momenti e la cattiveria di certe persone“ ha esordito la fidanzata di Gilles Rocca. “Io non mi esprimo mai su questo, ma a tutto c’è un limite“ ha poi concluso, confermando dunque che la relazione tra lei e il bell’attore prosegue a gonfie vele.