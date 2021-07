Sai perché il pepe fa starnutire? Forse riesci a darti una spiegazione ad intuito, senza conoscere però il vero motivo. Te lo sveliamo noi!

La Madre Terra ci dona i migliori alleati del nostro benessere. La dieta mediterranea, li mette insieme un po’ tutti. Parliamo di frutta, verdura, ortaggi, legumi, carne, pesce etc. Un posto d’onore in cucina spetta anche alle spezie: sono perfette per dare una nota di sapore in più ai nostri piatti.

Le spezie che non dovrebbero mai mancare nella nostra dispensa sono: cannella, curcuma, anice, coriandolo, cardamomo, noce moscata e pepe. In particolare, pensando al pepe, vale la pena sottolineare che fa bene alla salute. A prescindere infatti che sia bianco, verde o nero, questa spezia ha spiccate proprietà antinfiammatorie e antibatteriche.

Come molti forse già sapranno, il pepe aiuta a combattere le infezioni dell’apparato respiratorio. Ma c’è di più: il ‘re delle spezie’ è ricco di antiossidanti, sostanze che ritardano l’invecchiamento e contribuiscono a prevenire l’insorgenza di alcune patologie dell’apparato cardiovascolare.

Ma il pepe può avere anche degli effetti collaterali. Ecco perché va consumato in modiche quantità e, comunque, non tutti i giorni. Tra le reazioni più comuni c’è quella degli starnuti, anche a ripetizione! Scopriamo di più su questa strana curiosità.

Ecco spiegato perché il pepe può farti starnutire!

Capita a molti di starnutire con il pepe. Ma qual è il motivo? Tutta colpa della piperina, che è un alcaloide della piridina. Quando annusiamo del pepe o ne mettiamo un po’ nelle pietanze, la piperina agisce come irritante, stimolando le terminazioni nervose presenti nella mucosa. Risultato: non riusciamo a trattenere lo starnuto!

Starnutire è quindi la reazione del corpo in risposta ad una sollecitazione esterna, cioè al contatto con la piperina. Lo starnuto è l’unico modo che l’organismo conosce per eliminarla subito.

LEGGI ANCHE –> Cibo in gola che non scende: una sensazione orribile! Ecco a cosa è dovuta e come rimediare

Parliamo di un ‘meccanismo di difesa’ simile a quello che si innesca con le cipolle. Quasi a tutti sarà capitato di piangere sbucciandone una! La cipolla libera una sostanza chiamata allinasi che, insieme ad alcuni gasi, irrita gli occhi. Il corpo risponde con la lacrimazione, per eliminare il fastidio. Infatti, gli occhi trovano sollievo nel giro di pochi minuti.

Nel caso del pepe, lo starnuto è una reazione naturale all’irritante, che deve essere espulso dai passaggi nasali. A tale scopo, le mucose si attivano per lavare le cavità, eliminando le tracce di piperina.

Gli starnuti non vanno mai trattenuti. Se abbiamo lo stimolo, è sempre bene assecondarlo, anche quando è causato dal pepe. Questa spezia, usata addirittura come moneta in antichità, può essere molto irritante e, proprio per questo, va sempre assunta senza esagerare.

Coloro che soffrono di gastrite o ulcera allo stomaco, dovrebbero stare alla larga dal pepe! Inoltre, l’uso è sconsigliato a tutti quelli che hanno emorroidi o ragadi. Anche ad anziani e bambini gli esperti raccomandano di non utilizzare questa spezia.

Infine, è bene che si sappia che quando il pepe viene inalato, le reazioni possono andare ben oltre un paio di starnuti. Il pepe nero può causare difficoltà respiratorie, spesso associate a gonfiori. In casi simili, serve un consulto tempestivo con il proprio medico.