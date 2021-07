Una Vita anticipazioni: nuovo arrivo ad Acacias, cambia tutto

Anticipazioni Una Vita, una nuova ragazza arriverà nel quartiere e scombussolerà tutto. Ecco chi è e cosa succederà

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Anticipazioni Una Vita, un nuovo arrivo cambierà tutte le carte ad Acacias: ecco chi è

Nelle prossime puntate italiane di “Una Vita“, arriverà un nuovo personaggio pronto a scombussolare i piani e le storie fin qui raccontate della telenovelas spagnola. Questo nuovo personaggio, una ragazza, sarà destinata a creare nuove frizzanti situazioni nella vita dei residenti di Acacias.

Tra non troppo tempo, infatti i telespettatori italiani di Una Vita faranno infatti la conoscenza della ribelle Anabel Bacigalupe (Olga Haenke), la figlia dell’imprenditore Marcos (Marcial Alvarez). Fin da subito, la giovane stringerà amicizia con Camino Pasamar (Aria Bedmar). L’imprenditore Marcos sarà un vecchio conoscente di Felicia Pasamar (Susana Soleto). L’uomo sembrerà arrivare ad Acacias per puro caso, al fine di trasferirsi lì, e comincerà un vero e proprio corteggiamento nei riguardi della ristoratrice.

Col trascorrere dei giorni, il Bacigalupe creerà delle evidenti preoccupazioni nella Pasamar; ciò avverrà in particolare quando la new entry interrogherà Susana (Amparo Fernandez) per scoprire quali siano le passioni di Felicia e sopratutto le sue abitudini.

A quel punto, Felicia si sentirà pressata dall’imprenditore, che conosce fin da giovanissima poiché entrambi sono nati nello stesso paese, e lo affronterà per chiedergli se lui sia arrivato nel quartiere soltanto per rintracciarla.

Da queste parole dette da Felicia, Marcos si sentirà subito offeso (queste vicende le vedremo più avanti perché non accadranno subito). Per l’occasione farà sapere alla donna tramite Liberto Mendez (Jorge Pobes) di aver rinunciato all’idea di affittare un appartamento ad Acacias. Per qualche giorno, Bacigalupe farà quindi perdere le tracce di sé. Un tempo che si rivelerà necessario per far capire alla Pasamar che ha esagerato con l’amico, tant’è che gli chiederà scusa per l’atteggiamento avuto nei suoi confronti.