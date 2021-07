Melanzane farcite al forno: l’idea geniale per l’estate

Un contorno dal profumo e dal sapore mediterraneo con poche semplici mosse e senza sentirci delle calorie: sono le melanzane farcite al forno

Non sono melanzane ripiene, ma farcite, che non è proprio la stessa cosa. Un piatto che potete servire come contorno o come antipasto, in base alla porzione che mettete nel piatto. Ma hanno tutto quello che serve per diventare una ricetta del cuore

Un piatto completo ma anche con pochissime calorie. Ogni fetta di melanzana farcita vale meno di 70 calorie e una porzione con tre fette è corretta. Quindi non vi resta che provarle.

Melanzane farcite al forno, scegliamo quelle giuste

Quale tipologia di melanzane scegliere per questa ricetta? Diciamo che quelle migliori sono quelle lunghe, per avere delle fette belle polpose, ma in alternativa vanno bene anche quelle viola tonde.

Ingredienti:

12 fette di melanzana

200 g di pomodori ciliegini

120 g di provola fresca

20 g di olive nere

6 g di capperi

3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva

sale q.b.

pepe nero q.b.

origano q.b.

foglie di basilico q.b.

Preparazione:

Lavate le melanzane, poi tagliatele a fette di medio spessore (più o meno 2 centimetri) cercando possibilmente di farle tutte uguali. Appoggiatele su una teglia già foderata con carta forno. Poi praticate alcune piccole incisioni sulla polpa e spennellatele con un filo con d’olio.

Mettetele a cuocere in forno statico, già caldo, a 190° per circa 12 minuti. Quando sono pronte, sfornatele senza spegnere il forno e tenete da parte.

Tagliate la provola fresca in cubetti, poi tritate in maniera grossolana i capperi insieme alle olive e fate a dadini i pomodorini. Quando avete fatto tutto, siete pronte per farcire le vostre melanzane.



Riprendete le fette e su ognuno distribuire qualche pezzetto di provola, di pomodorino e di capperi. Poi condite con un po’ di origano fresco, un pizzichino di sale e una macinata di pepe (oppure del peperoncino fresco)

Ungete con un filo d’olio e rimettete in forno sempre caldo e sempre a 190° per 20-25 minuti. Servite con foglie di basilico fresco.