Il gelato fa ingrassare? No ma solo se lo mangi così

Mangiare il gelato non è detto che faccia per forza ingrassare, a decidere la cosa sarai infatti tu: sei disposta a mangiare il gelato come stiamo per consigliarti?

C’è chi ama la classica cioccolata, chi lo vuole con la panna e chi senza, chi preferisce la frutta e chi vuole il cono e mai la coppetta. Avete capito di che cosa stiamo parlando, vero? Ma del gelato naturalmente, il vero e proprio simbolo della bella stagione.

In estate un gelato è perfetto per merenda, per il dopocena e anche per colazione, insomma, ci sta veramente sempre bene. Ma sta altrettanto bene in abbinamento alla prova costume?

Si dice infatti che il gelato non sia amico della dieta ma oggi noi proveremo a smentire questa teoria, spiegandovi che se mangiato in un certo modo anche il gelato può far parte del regime alimentare a prova di chili di troppo.

Il gelato fa ingrassare? Non se farai così

Più che un singolo consiglio ciò che stiamo per illustrarvi sono una serie di indicazioni da seguire, piccoli imput che, se tenuti nella dovuta considerazione, abbatteranno l’apporto calorico del nostro amato gelato.

Scopriamo allora insieme queste regole d’oro:

La giusta quantità – Tenendo conto che 100g di gelato alla frutta contengono circa 200 Kcal, che possono poi arrivare fino a 300 nei gelati alla frutta secca o alle creme, capirete come magiare gelato tutti i giorni non sia certo una via praticabile. Due o tre palline un paio di volte a settimana dovrebbero esser il quantitativo ideale.

Il miglior momento per mangiare gelato – Anche saper scegliere il momento giusto è d’aiuto. Gli esperti consigliano metà giornata, lasciandoci così il tempo di smaltirlo. Badate bene però: il gelato non è un sostituto del pranzo poiché non potrebbe mai definirsi un pasto completo.

Preferiamo un gelato artigianale – Dobbiamo infatti ricordare che i gelati confezionati sono ricchi di additivi, grassi idrogenati, coloranti etc. Tutte cose che sarà decisamente meglio evitare.

LEGGI ANCHE –> Gelato: come mangiarlo senza ingrassare

Fatte nostre queste indicazioni saremo pronte a goderci un bel gelato nel più completo relax. Già conoscevate simili buone norme? Provate a seguirle e non ve ne pentirete.