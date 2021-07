Per un look estivo fresco e romantico indossa le farfalle e prenderai il volo

Le farfalle le troviamo dipinte sui foulard e raffigurate sulle borse, in versione anello, orecchino e ciondolo. Scopriamo come e quando portare gli accessori con il lepidottero più amato ed i colori migliori in base alla carnagione per look liberi e dolci d’estate.

Quando siamo innamorate le sentiamo nello stomaco, nei film di una volta c’era spesso e volentieri un uomo di dubbio gusto che invitava la dama corteggiata a salire in casa per “vedere la sua collezione di farfalle” (a dir poco macabro), ci sono gruppi musicali e titoli di canzoni che portano, in svariate lingue, il nome di questo insetto bellissimo simbolo di femminilità e bellezza. Oggi le uniche farfalle che vedremo però sono quelle degli accessori da far nostri il prima possibile quest’estate.

Tutti gli accessori a farfalla più belli dell’estate 2021

Dalla collana Jungle Beats di Swarovski con decorazione di farfalla tropicale a sessantotto sfaccettature di cristallo rosa ed antenne in metallo spazzolato (a soli 49 euro) ai classici orecchini bon ton, a lobo, in oro giallo di Stroili – anche questi a 49 euro – sono molte le firme di bijoux e gioielli che rappresentano le farfalle. In stile più goth, Giovanni Raspini ha realizzato il bracciale in argento, sia liscio che con striature, che ha una pratica chiusura a moschettone ed è fatto completamente in Italia. Il costo è di 205 euro.

Tra i modelli continuativi di occhiali da sole Chanel ci sono quelli con lenti a farfalla in quattro varianti di colore, marrone, verde scuro, nero e rosso scuro. Il costo è di 460 euro ma vi dureranno anni ed il figurone è assicurato!

Farfalle ovunque, basta scegliere

Davvero da sogno l’esclusiva capsule collection di borse e accessori tessili di Bvlgari firmata Mary Katrantzou. La designer greca d’origine ma londinese d’adozione si è ispirata alle infinite metamorfosi del serpente con una declinazione sulle farfalle. L’edizione speciale e limitata della tote bag in tela bianco avorio può essere acquistata dal sito a 1980 euro. Si tratta di quattro varianti con stampe simili ma mai uguali con gradazioni di colori diversi.

Nell’abbigliamento Twinset ha creato un abito lungo pastello in georgette con stampa farfalle con spacco laterale.

Per i sandali invece si può scegliere tra un modello di Casadei in pelle cipria con farfalle nei listini o puntare direttame su uno simile a quello lanciato da Sergio Rossi alcune stagioni fa. Probabilmente lo ricorderete bene, la farfalla è stilizzata dietro la caviglia e sembra quasi voler prendere il volo. Visto che il costo del tipo in oggetto si aggira sui 1000 euro, sappiate che i butterfly high heels nel web si trovano ovunque a budget accessibili per tutte.

Per i gioielli bisogna seguire la regol della continuità. Un secco no a bracciali di metalli diversi, già cambia la forma quindi meglio non osare oltre. Se preferite l’oro bianco e già lo portate, acquistate il resto almeno in argento. Sarete, come sempre, le più chic.

Silvia Zanchi