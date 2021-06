Che lezione per Belen Rodriguez: a zittirla è proprio lui!

Belen Rodriguez e la ramanzina nei riguardi di lui: ma alla fine i ruoli si invertono! Ecco cos’è successo

Manca poco anzi pochissimo per l’arrivo della piccola Luna, la showgirl argentina a pochi giorni dal parto si rilassa sul lago di Como insieme alla famiglia. Nelle stories, Belen Rodriguez, mostra un pancione davvero esplosivo alla 36esima settimana di gravidanza e ricorda: “Santi è nato alla 37esima…”

Ed è proprio di Santi che parliamo oggi. L’ometto nato dalla relazione e matrimonio con Stefano De Martino è ormai grande eppure a detta della madre è molto viziato.

Alla fine però i ruoli tra madre e figlio si invertono: ecco cos’è successo.

Belen al figlio Santiago: “Sei un viziato” la risposta di lui è epica

Belen Rodriguez a pochi giorni dal parto si riposa in completo relax sul lago di Como in una grande villa insieme al fidanzato Antonino Spinalbese e la sua famiglia.

Le ore trascorro lente. A pranzo l’argentina osserva il figlio primogenito e non può che fare un’osservazione. Nonno Gustavo Rodriguez gli serve lo sformato di pasta e lui aspetta come un vero principino. “Sei un viziato! Non so se vizierò Luna come te…”, sottolinea amorevolmente la showgirl 36enne al ragazzino di 8 anni che la guarda con lo sguardo birichino. La risposta di Santiago la lascia piacevolmente spiazzata: “Mamma, dovrai essere pronta perché anche Luna lo sarà”, replica il bambino. “Non lo so se la vizierò quanto ho viziato te, perché tu sei il primo”, controbatte la Rodriguez.

Santi non ci sta e sulla sorellina in arrivo precisa: “Beh io la vizierò allora”. L’argentina è contenta, il suo cuore grazie alle parole del primogenito si riempie ancora maggiormente d’amore.

Intanto in attesa dell’arrivo della piccola, Belen si rilassa tra palestra e il lago. Infatti dopo aver gustato il pranzo all’aperto si è dedicata all’allenamento quotidiano. Nella villa che la ospita c’è anche una grande palestra. La showgirl poco dopo si fa vedere proprio lì in bikini, davanti a un grande specchio che ricopre l’intera parete. Mostra il pancione esplosivo.

“Sto per esplodere – fa sapere ai fan – 36 settimane e Santi è nato alla settimana 37”. Sa che l’arrivo della sua bambina è vicinissimo e non vede l’ora di poter finalmente stringere tra le braccia Luna Marì.