L’ex tronista intervistata da Uomini e Donne Magazine si è raccontata: “Sono stata operata”, la rivelazione choc. Ecco cos’è successo.

Giovanna Abate, ex tronista di Uomini e Donne ha passato un momento davvero difficile della sua vita. La 27enne romana infatti intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha raccontato di aver subito un intervento per asportare dei polipetti e dopo l’operazione, ha subito delle complicazioni:

“Ho avuto serie complicazioni. Non ho mai subito interventi come questo, e il post-operatorio è stato molto doloroso: sono dovuta stare due settimane a letto senza potermi alzare, è brutto non poter essere autonomi”.

LEGGI ANCHE –> Sabrina Ghio dopo l’operazione: la foto straziante, ecco come sta

Giovanna Abate: la ripresa dopo la paura e preoccupazione

Dopo l’intento chirurgico Giovanna Abate rompe il silenzio. E rilascia un’intervista a “Uomini e Donne Magazine”, sicuramente per lei non è stato un bel periodo. “Ho avuto serie complicazioni. Non ho mai subito interventi come questo, e il post-operatorio è stato molto doloroso: sono dovuta stare due settimane a letto senza potermi alzare, è brutto non poter essere autonomi”, racconta nell’intervista.

Passato il brutto momento, Giovanna si sta organizzando le meritate vacanze per trascorrere giornate all’insegna del relax dopo tanto stress. Durante il momento del bisogno Giovanna Abate non è rimasta sola. La ragazza infatti ha avuto con sé tutta la famiglia e le amiche più strette e ad interessarsi al suo stato di salute post operazione, c’è stato anche Sammy Hassan, l’ex corteggiatore con il quale è uscita dal dating show.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne | Giovanna e Sammy nel cast di Temptation Island? Il gossip

“Sammy non l’ho più sentito però gentilmente mi ha scritto per chiedermi come stessi, dopo aver scoperto dai social che ero stata operata. Altrettanto educatamente, l’ho ringraziato”- A Uomini e Donne, Giovanna Abate aveva incontrato Sammy, poi è finito tutto. Adesso è single. “Al momento il mio cuore non batte per nessuno”, racconta.

Si tratta di una convalescenza che è stata abbastanza difficile per l’ex volto di Uomini e donne. Ma adesso sembra che sia finalmente tornato il sereno, giusto in tempo per le meritate vacanze.