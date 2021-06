Il conduttore romano, Filippo Bisciglia, intervistato da Chi ha raccontato la sua esperienza come conduttore di Temptation Island: le risposte lasciano i fan a bocca aperta.

E’ proprio così il mitico e tanto amato conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, ha lasciato tutti i fan senza parole. A pochi giorni dall’inizio ufficiale della nuova edizione del reality show che fa il viaggio nei sentimenti, Filippo si è raccontato alle penne del settimanale Chi. Rivelando alcuni dettagli e informazioni poco noto ai telespettatori e amanti del programma televisivo.

Il capitano della nave chiamata Temptation Island ha avuto non poche complicazioni per la realizzazione di questa nuova edizione targata 2021. Infatti sembra che, oltre alle difficoltà riscontrate per la realizzazione dei casting (a causa del coronavirus) sembra che durante le registrazioni, sia entrata in bocca di Filippo, una falena! Comunque nulla di irrimediabile.

Adesso, Filippo ha però rilasciato alcune dichiarazioni circa la sua esperienza di conduttore in questi lunghi anni. Ecco cosa ha rivelato al settimanale Chi.

Filippo Bisciglia svela il falò di confronto che ha apprezzato di più

Pronto a condurre per l’ottava volta di fila il viaggio dei sentimenti di Tempation Island, Filippo Bisciglia ha confessato alcuni retroscena dell’atteso docu-reality di Canale 5.

Il momento più importante e saliente del programma è senza ombra di dubbio il falò, quando le coppie si riuniscono per decidere se tornare insieme o uscire dal programma separati, da single. A tal proposito, il conduttore romano ha confessato che alcuni di questi sono durati per l’intera notte e, in generale, è un momento carico di emozioni e tensione tanto da durare anche per diverse ore.

“Un falò può iniziare in qualunque momento della notte, ma non sai mai quando potrà finire. Negli anni è anche successo che abbiamo terminato al sorgere del sole”, ha dichiarato Filippo al settimanale Chi.

Ci siamo quasi, mancano SETTE GIORNI alla prima puntata di #TemptationIsland! Ci vediamo MERCOLEDÌ 30 GIUGNO in prima serata su Canale 5 😉 #StayTuned pic.twitter.com/CoTGVItvdd — Temptation Island (@TemptationITA) June 23, 2021

C’è stato uno in particolare, ha ammesso il conduttore, che non dimenticherà mai:

“Quello della seconda edizione, Tra Emanuele e Alessandra: lui decide di lasciare il programma con una single, ma durante la notte ci ripensa e chiede di rivedere Alessandra. Noi non sapeva se lei fosse disposta a rivederlo. Lui insiste, da uomo, e si prende le sue responsabilità, ammette tutto. Oggi sono sposati con tre figli. Al secondo falò piangeva lui e piangevo anche io. La verità è sempre alla base di questo meraviglioso viaggio dei sentimenti. “