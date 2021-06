Ti capita spesso di sognare il tuo ex marito? Questo sogno può significare cose diverse, nostalgia, dolore, curiosità o desiderio. Ecco come interpretarlo.

Capire il significato di un sogno ha da sempre incuriosito gli uomini. Sappiamo che i sogni sono il frutto della nostra mente che crea mondi paralleli, eppure a volte alcuni sogni sembrano così reali, tanto da farci sentire disorientati al risveglio. Per interpretare correttamente un sogno prima bisogna capire cos’è un sogno. In questo articolo ti spiegheremo cosa significa sognare il tuo ex marito.

Sognare l’ex marito, significato ed interpretazione

Ti sei mai chiesto cosa sono i sogni? Potremmo definire un sogno come uno stato di coscienza durante il riposo, durante il quale si manifestano eventi sensoriali, cognitivi ed emotivi.

Secondo gli esperti generalmente facciamo da tre a sei sogni ogni notte anche se non ne ricordiamo nessuno. Un sogno mediamente dura dai 5 ai 20 minuti. Sebbene il 95 % delle persone dimentica ciò che ha sognato, è quasi impossibile dimenticare di aver sognato l’ex marito. Ma perché lo ritroviamo nei nostri sogni?

Dal punto di vista psicoanalitico sognare l’ ex marito è un sogno molto comune dato che si tratta di una persona che ha fatto parte della nostra vita e se siamo arrivati a sposarlo significa che è stata anche una persona molto importante con la quale si è condiviso molto. Sognare l’ex marito è un sogno ricorrente e comune.

Se vuoi interpretare correttamente questo sogno dovresti cercare di ricordare alcuni dettagli del sogno:

Sognare l’ex marito in intimità

Se hai sognato di fare l’amore con il tuo ex marito probabilmente ti mancano quei momenti intimi che condividevate, è come se il tuo corpo bramasse ancora quel desiderio e la tua mente cercasse dio saziare il suo desiderio inconsciamente.

Non significa che sei ancora coinvolta sentimentalmente, fa parte del processo, anche il tuo corpo ha bisogno di tempo per voltare pagina, deve solo trovare nuovi stimoli.

Sognare l’ex marito se si ha un nuovo partner

Se ti sei rifatta una vita e hai un compagno, sognare l’ex può essere stabilizzante soprattutto se nel sogno ci si scambiano effusioni. Se ciò avviene probabilmente è perchè inconsciamente non sei affatto soddisfatta della tua nuova relazione e non ti senti adeguatamente stimolata. Questo è il motivo per il quale la tua mente ricorda eventi e persone che riuscivano perfettamente a saziare i tuoi desideri.

Sognare l’ex marito con un’altra

Se sogni il tuo ex marito accanto ad un altra persona significa che nonostante la relazione sia finita sei ancora legata al tuo ex e non avendo completamente voltato pagina sei anche un pò gelosa. E’ fondamentale non trascurare la sensazione che avvertiamo al mattino, al risveglio. Se siamo infastiditi significa che siamo ancora legati a lui. La tua mente sta cercando di dirti delle cose attraverso il sogno.

Sognare di parlare con l’ex marito

Sognare di parlare è molto comune se vi siete lasciati senza darvi troppe spiegazioni. Ad ogni modo questo sogno denota che non sei ancora in grado di relazionarti sentimentalmente con qualcuno, e non perché sei ancora presa dal tuo ex.

Sognare di rimetterti insieme al tuo ex marito

Questo sogno per alcuni può rappresentare un desiderio che si avvera per altri essere un incubo. Il significato di questo sogno può variare e dipende dalle sensazioni percepite al risveglio che possono spaziare dal piacere alla rabbia.

Se la sensazione è piacevole probabilmente quella persona ti manca. Se al contrario al risveglio tiriamo un sospiro di sollievo perché non siamo tornati a fare coppia con l’ex, allora il messaggio che tenta di recapitarti il tuo subconscio è che è il momento di andare avanti e voltarsi tutto alle spalle.

La chiave della corretta interpretazione è dentro di noi, dobbiamo solo essere in grado di interpretare correttamente le sensazioni generate dal sogno per comprendere il messaggio onirico che la nostra mente ci vuole inviare.

Secondo Sigmun Freud i sogni rappresentano il nostro modo di soddisfare istinti e desideri che non riusciamo a soddisfare nella realtà.