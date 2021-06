La fidanzata di Donnarumma, punta di diamante della nazionale italiana, si chiama Alessia Elefante e non è affatto come la si potrebbe immaginare!

Chi è a caccia della solita storia d’amore e di gossip tra il calciatore e la bella ragazza affamata di successo e di fama a buon mercato rimarrà deluso: la fidanzata di Gianluigi Donnarumma non è nulla di tutto questo.

I due hanno deciso di andare a convivere dopo un breve ma intenso fidanzamento e oggi sono una coppia felicissima che sa come preservare la propria privacy e mantiene la debita distanza rispetto al mondo del gossip e della cronaca rosa. Da chi viene questa decisione?

La fidanzata di Donnarumma dice no: l’allergia di Alessia Elefante

Non è bella, è bellissima, e come se non bastasse è anche giovane e dalla personalità molto dolce: Alessia Elefante avrebbe letteralmente tutte le carte in regola per diventare un’influencer o almeno uno dei personaggi femminili legati al calcio italiano più famosi in assoluto.

Perché Alessia non compare su tutte le copertine dei giornali di cronaca rosa e perché non ha un profilo Instagram pieno di fotografie ammiccanti? Perché, semplicemente, non le interessa affatto.

Mentre altre ragazze nella sua situazione (come Federica Schievenin, moglie di Nicolò Barella) hanno optato per profili Instagram pubblici ma molto morigerati, Alessia ha optato per una scelta davvero radicale: tutti i suoi profili social sono blindatissimi, a partire proprio da Instagram.

Questo naturalmente non ha impedito che alcune fotografie di coppia “sfuggissero” alle maglie della privacy a tutti i costi imposta da Alessio: a “contrabbandarle” al di fuori del profilo della sua ragazza è stato proprio Gigio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

Come emerge dalle (poche) fotografie che circolano su Alessia e Gianluigi, i due sono molto innamorati ma soprattutto costituiscono una coppia molo solida, per niente caratterizzata da impulsività e colpi di testa.

I due infatti si conoscono molto bene perché sono nati nello stesso pase (Castellammare di Stabia) e per un lungo periodo si sono frequentati solo come amici. Quando infine hanno deciso di cominciare una relazione sentimentale si conoscevano già molto bene e quindi non avrebbero potuto esserci molte sorprese.

Sono andati a convivere nel 2017, dopo appena un anno di fidanzamento. Da quel momento in poi non si sono più lasciati e stanno dimostrando come due ragazzi estremamente giovani (per la cronaca, lui è due anni più piccolo di lei) siano in grado di affrontare con equilibrio e intelligenza una relazione duratura perennemente a rischio di pressione mediatica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Exclusive news about AE 👠 (@alessiaelefante_fan_page)

Anche se in molte fotografie scattate in maniera “strategica” non si vede affatto, l’altezza di Alessia Elefante e quella di Gianluigi Donnarumma sono molto diverse. Il portiere della nazionale è facilitato nel compito di difendere la sua porta dall’altezza considerevole, dato che sfiora i due metri (per la precisione è alto 1,96 metri), e accanto a lui Alessia sembra una bambola!

Nome e Cognome: Alessia Elefante

Data di Nascita: 25 Maggio 1997

Segno Zodiacale: Gemelli

Città di Nascita: Castellammare di Stabia (SA)

Altezza: 1,60 m