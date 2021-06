Federica Schievenin è la moglie di Nicolò Barella, giocatore della nazionale e dell’Inter: la sua vita felice e piena di amore è stata duramente criticata da chi non vede di buon occhio il suo matrimonio.

Nicolò Barella è uno dei giocatori più giovani della nazionale italiana: classe 1997, attualmente è padre di tre figli ed è sposato con quella che può considerare a tutti gli effetti come la donna della sua vita,

Il calciatore ha addirittura deciso di tatuare il nome di sua moglie sul braccio e non è raro che lo baci dopo aver segnato un goal.

I due però, che oggi sono genitori orgogliosissimi di Rebecca (nata prima del matrimonio dei due, nel 2017), di Lavinia e di Matilde, hanno dovuto affrontare moltissime critiche sul loro matrimonio, cosa che ha reso particolarmente difficile la vita a Federica, che si è trovata costretta a contrastare un attacco mediatico non indifferente.

Chi è Federica Schievenin, la modella che per amore ha sfidato il parere di tutti

Federica e Nicolò sono entrambi giovanissimi, ma lui ha ben 7 anni meno della moglie, nata nel 1990.

Questo non ha affatto messo i bastoni tra le ruote al loro amore, al contrario sembra essere stato un fattore importante della complicità che esiste tra i due.

Purtroppo però, come avviene sempre in un settore che vive (anche) delle chiacchiere televisive, moltissimi criticarono la moglie del calciatore per aver “incastrato” un ragazzo così giovane ma soprattutto molto più giovane di lei.

Le malelingue in realtà si basavano su un’osservazione assolutamente oggettiva: quando aveva sposato Federica, in una sontuosa cerimonia nuziale celebrata in Sardegna, Nicolò aveva 21 anni ed era già diventato padre un anno prima, quindi a 20.

Lei invece aveva già 28 anni, era già stata una modella e aveva coltivato per diversi anni una passione un po’ da maschiaccio, cioè quella ereditata dal padre e dal fratello: il motocross.

Addirittura per un periodo Federica aveva accarezzato il sogno di diventare una pilota professionista di motocross: purtroppo il sogno non si avverò mai a causa delle responsabilità che già gravavano sulle sue spalle. Fi da giovanissima, infatti, Federica ha aiutato la madre a gestire il negozio di famiglia.

La differenza d’età tra i due sembrava assolutamente scandalosa, tanto che Federica ha dichiarato che era diventata ormai una questione molto pesante. Fortunatamente il suo carattere deciso e probabilmente l’abitudine a essere bersaglio di invidia, ha portato la ragazza ad andare dritta per la sua strada. “Se sono stata giudicata perché ho sposato un uomo più giovane? Sempre… Ma non me ne fregava nulla del giudizio delle persone. Hanno sempre da dire grande o piccolo che sia… bisogna vivere fregandosene” ha riassunto.

Federica è una persona molto concreta che preferisce far parlare i fatti più che le parole: a dimostrare che l’amore per Nicolò non era affatto una questione passeggera sono arrivate nel giro di pochissimi anni le tre bellissime figlie della coppia, che Federica cura con grande amore e per le quali sembra aver messo temporaneamente da parte il lavoro di modella.

Naturalmente anche Nicolò è fortemente coinvolto nella cura delle bambine, esattamente come ci si aspetta da una coppia moderna: ecco uno dei dolcissimi video postati da Federica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Schievenin (@fede_schievenin)

Sullo spazio social di Federica compaiono per lo più fotografie di famiglia, foto di coppia o ritratti delle bambine. Queste ultime però non vengono mai mostrate completamente nelle fotografie condivise dai genitori: Federica provvede puntualmente a coprire loro una parte del viso utilizzando due cuoricini al posto degli occhi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Schievenin (@fede_schievenin)

La coppia vive attualmente a Milano, dove i due hanno trasferito la famiglia dopo l’ingaggio di Nicolò nell’Inter. I due hanno anche deciso di coinvolgere le bambine più grandi nei festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter, che sono esplosi in città all’inizio del mese scorso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Schievenin (@fede_schievenin)

