“Sto malissimo”: il grido di dolore dell’amatissimo ex cavaliere di Uomini e Donne

Uomini e Donne, l’ex cavaliere del Trono Over ha annunciato che lui e la sua compagna hanno contratto il virus: come stanno ora.

Uomini e Donne durante il corso di questi anni ha lanciato numerosi personaggi, che anche dopo la fine della loro esperienza negli studi Elios di Roma continuano ad essere molto apprezzati dal pubblico del piccolo schermo e non. Tra questi ci sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

La coppia, che ha trovato l’amore proprio durante il corso dell’esperienza all’interno del programma di Maria De Filippi, è risultata essere positiva al covid. Per questo motivo appare più che comprensibile una certa preoccupazione da parte degli utenti della rete, curiosi e preoccupati di sapere come stanno.

Sossio Aruta ha rotto il silenzio sui social, confidando che purtroppo non sta molto bene e per questo motivo ha lanciato un appello agli utenti del web, chiedendo loro di non sottovalutare il periodo storico che stiamo vivendo.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo positivi al covid: l’appello dell’ex di Uomini e Donne

Sossio e Ursula non hanno riscontrato sintomi gravi, ma hanno perso il gusto e l’olfatto e in particolare lui è stato colpito dalla febbre. Nonostante tutto non hanno alcuna intenzione di volersi abbattere, ma non hanno potuto nascondere una certa delusione perché avevano da poco prenotato il vaccino. Vaccino che ora non potranno più fare e che saranno costretti a rimandare a data da destinarsi.

LEGGI ANCHE –> “Maria De Filippi ha detto no”: l’ex di Uomini e Donne tuona e vuota il sacco

“Sarà soltanto un brutto ricordo quest’esperienza, ma certamente non ti permetterà di farla franca” ha esordito l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. “Lotterò come un leone e ti distruggo, maledetto covid” ha poi concluso. “Volevo solo dire che comunque si sta malissimo e non vi permettete di sottovalutare questo mostro” ha aggiunto, invitando gli utenti della rete e non prendere questa malattia sottogamba.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial)

Sossio e Ursula di Uomini e Donne sono positivi al covid, ma siamo sicuri che riusciranno a superare anche questo difficile periodo.