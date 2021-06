Yon Gonzalez ha cominciato la propria carriera di attore nel 2006, recitando in una serie televisiva, ma ha conquistato la fama mondiale qualche anno dopo e oggi è un sex symbol: tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Gli spettatori italiani (e soprattutto le spettatrici) hanno avuto modo di apprezzare Yon Gonzalez in diverse serie televisive, una delle quali piuttosto sfortunata. Tra il 2007 e il 2010 ha recitato infatti nella serie El Internado che fu un vero successo di pubblico in Spagna. Purtroppo la serie, acquistata da Mediaset, venne trasmessa solo parzialmente su Joi, che ne interruppe la messa in onda. Per conoscere l’evoluzione completa della storia della serie sarebbe stato necessario attendere la messa in onda in chiaro, nel 2012 su La5.

Il grosso successo arriva però con un’altra serie televisiva spagnola realizzata nello stesso periodo: Grand Hotel. Nella serie Yon interpreta il ruolo di Julio Olmedo, un giovane di umile condizione sociale che decide di indagare sulla scomparsa della sorella, la quale prima di sparire era impiegata al Grand Hotel di Cantaloa, dove Julio decide di farsi assumere sotto copertura.

Per il ruolo di Julio Yon Gonzalez vinse un premio come Miglior Attore Televisivo di Spagna.

A quanto pare però il talento attoriale è una questione di famiglia tra i Gonzalez Luna, dal momento che Yon ha un fratello bello (e bravo) quanto lui.

Yon Gonzalez e il fratello Aitor Luna: due volti di Netflix

Nato a Bergara il 20 Maggio 1986, Yon Gonzalez parla spagnolo e basco e, per motivi lavorativi, sta lavorando sulla comprensione e l’uso della lingua inglese.

Ha un fratello maggiore nato 5 anni prima di lui di nome Aitor, il quale ha scelto il secondo nome di famiglia per il suo nome d’arte.

Pur essendo fratelli, quindi, Aitor e Yon hanno due nomi d’arte differenti: Yon ha scelto il nome di suo padre (Gonzalez) e Aitor ha scelto quello di sua madre (Luna). Nei paesi di lingua spagnola, infatti, entrambi i cognomi dei genitori vanno a comporre il nome completo di un figlio, che può utilizzare indifferentemente uno dei due.

Aitor decise di trasferirsi dalla provincia di Guipùzco a Sen Sabastian, per iscriversi in una scuola di recitazione che gli avrebbe potuto fornire i mezzi per sfondare nel mondo della televisione e del cinema internazionale.

Aitor venne scelto per recitare nella produzione Netflix La Cattedrale del Mare ma suo fratello lo aveva preceduto: Yon Gonzalez è stato infatti scelto da Netflix per un ruolo fondamentale in una produzione delicatissima, la prima produzione originale a marchio Netflix: Le Ragazze del Centralino (Las Chicas del Cable).

In quella fortunatissima serie Yon recitò il ruolo di Francisco Gòmez, direttore della compagnia dei telefoni di Madrid ancora innamorato della ex fidanzata Alba, dal quale si è separato 10 anni prima dei fatti raccontati nella serie.

Dopo il successo ottenuto con il ruolo di Francisco, Yon fu scritturato da Netflix per comparire anche nella serie Sofia, una miniserie incentrata sulla vita della Regina Sofia di Spagna in cui interpretava il ruolo di Re Costantino II di Grecia.

La bellezza di Yon e i suoi tratti tipicamente mediterranei hanno colpito nel segno dei creator pubblicitari di Dolce e Gabbana, che hanno scelto l’attore come testimonial per il lancio di K, un nuovo profumo per uomo. Che dire? Lo spot parla da solo.

Mentre del fratello si sa che è stato sposato negli scorsi anni, Yon Gonzalez non ha mai fatto trapelare molto della propria vita personale e sui rotocalchi (così come sui social) non sono mai comparse fotografie dell’attore in dolce compagnia (e di certo non perché manchino pretendenti!).

