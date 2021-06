Ho comprato il fondotinta del colore sbagliato! E ora?

Può capitare di comprare il fondotinta del colore sbagliato e cosa si fa, si butta via? Assolutamente no! Ecco tutte le soluzioni a portata di beauty e da acquistare.

Il fondotinta, come il correttore, è un alleato importante della bellezza femminile soprattutto per tutte coloro ambiscono ad un incarnato perfetto in tutte le stagioni. Si potrà quindi, applicare un fondotinta sia in estate che in inverno.

Capita a volte di sbagliare letteralmente prodotto, soprattutto la colorazione o il sottotono, particolare fondamentale da rispettare se si vuol ottenere un risultato si perfetto ma anche naturale. Soprattutto durante il cambio di stagione, può capitare che con la pelle che tende a scurirsi, il fondotinta preferito cominci a diventare davvero troppo chiaro. Cosa fare dunque se si è ‘toppato’ il colore del fondotinta e lo si è acquistato troppo chiaro o troppo scuro?

Esistono delle soluzioni a portata di beauty, delle semplici strategie o anche dei prodotti specifici da acquistare.

Fondotinta del colore sbagliato: le strategie da mettere in pratica se lo si è comprato troppo chiaro o troppo scuro

Acquistare un fondotinta troppo chiaro o troppo scuro rispetto alla propria carnagione è un errore che può capitare ma la soluzione più semplice e anche ovvia è davvero a portata di mano. Si potrà acquistare un fondotinta più chiaro, facendo attenzione a comprarlo della stessa linea a brand, per poterli miscelare tra loro ed ottenere il colore perfetto. Stessa soluzione se lo si è comprato troppo chiaro, lo si potrà miscelare con uno più scuro.

Questo è quello che fanno solitamente i makeup artist professionisti che miscelano sempre diverse tonalità di fondi per trovare la colorazione perfetta per l’incarnato della cliente. Questa soluzione permetterà di ottenere un risultato eccellente senza perdere le caratteristiche del prodotto come la proprietà idratante ma soprattutto quella coprente.

Fondotinta troppo scuro: miscelarlo con una crema idratante

Se non si ha l’esigenza di un fondotinta troppo coprente, si potrà schiarire leggermente il prodotto troppo scuro, aggiungendovi una goccia della propria crema idratante preferita. Il fondo risulterà più chiaro e con la coprenza di una crema colorata o una BB Cream.

Fondotinta troppo chiaro: aggiungere dei pigmenti più scuri

Se si è acquistato in fondotinta troppo chiaro e si necessita renderlo di una tonalità più scura e calda, si potrà ovviamente miscelare ad un fondo più scuro della stessa linea o marca o si potrà addizionare di pigmenti. Il modo più semplice? Applicare della terra abbronzante o del blush dal colore caldo e deciso sulle mani, far cadere il fondo e miscelare i due prodotti tra loro. Il risultato sarà molto naturale e personalizzabile.

Fondotinta troppo chiaro o troppo scuro: i correttori di tonalità professionali

Se si vuol cambiare la colorazione o anche il sottotono ad un fondotinta esistono in commercio dei prodotti di ultima generazione, delle piccole boccette di pigmento liquido da aggiungere nella misura di gocce, al fondo spagliato per correggerlo e farlo diventare perfetto per il proprio incarnato. Questa rappresenta la soluzione migliore e più professionale che si possa scegliere. Si possono trovare con pigmenti scuri e chiari.

Fondotinta del colore sbagliato: come riciclare il fondotinta troppo scuro e troppo chiaro

Se si è acquistato un fondotinta troppo scuro, lo si potrà utilizzare per eseguire un contouring sul viso, per scolpire i lineamenti in modo naturale e molto semplice.

Se si è acquistato un fondotinta troppo chiaro, lo si potrà riciclare per enfatizzare i punti luce del viso in un highlighting perfetto o si potrà utilizzare anche come correttore per mimetizzare delle occhiaie leggere.