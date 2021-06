Abbiamo messo alla prova la mini palette Huda Beauty Obsession: come si sarà comportata? Ci sarà piaciuta? State a vedere.

Sei ombretti al costo di 29.95 euro. Sono le Obsession palette di Huda Beauty, disponibili in sette varianti (Ruby, Coral, Gemstone, Warm Brown, Amethyst, Topaz e Emerald) e capaci di conquistare la fantasia di qualsiasi amante del make up.

Si tratta in effetti di una serie di sapienti mix di colori, alcuni mat e altri super glitterati, tutti giocati su nuance affini, cosa che permette una scelta più che mirata in base, ad esempio, al proprio colore di occhi (come vi abbiamo diffusamente spiegato in Trucco sposa occhi: sai che puoi sceglierlo in base al tuo colore di iride?).

Vedere questa piccola serie di gemme del make up fa decisamente gola a molte ma la domanda è sempre la stessa: è tutto oro quel che luccica? Queste palette onoreranno poi nei fatti il sogno che sembrano incarnare? Lo abbiamo scoperto per voi.

Text me: Huda Beauty palette occhi Obsession

Per il nostro appuntamento settimanale con Text me, il format in cui mettiamo alla prova i più celebri prodotti make up disponibili sul mercato, abbiamo testato la palette Huda Beauty Obsession nella variante Ruby. Come sempre abbiamo applicato il prodotto e abbiamo poi osservato come si comportava lungo la giornata e fino a sera, mettendolo alla prova attraverso tutte le normali attività di una giornata tipo (pranzi, cene, lavoro, allenamento, etc).

Come si sarà comportata? Be’ all’applicazione qualche piccolo dubbio si era già palesato.

I colori mat appaiono senza dubbio particolarmente scriventi ma gli altri presentano glitter decisamente importanti e, pur usandoli bagnati o con una base sotto, il fall out appare inevitabile, cosa che infastidisce sempre un po’ durante la realizzazione di un make up.

Primo consiglio dunque sarà procedere con il trucco occhi e solo dopo con l base, eviterete veramente tante scocciature. Ma per il resto, come sarà andata? L’ombretto va nelle pieghe, perde intensità, cola? Scopriamolo insieme con il video qua sotto, un post tratto direttamente dal nostro profilo Instagram.