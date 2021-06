Sogni spesso il tuo cane? Ecco cosa può significare.

Sognare il proprio cane può avere significati diversi che, come spesso accade, cambiano in base al contesto del sogno e alle emozioni provate dal sognatore. Per questo motivo è importante considerare diversi aspetti legati alla sua presenza nel mondo onirico al fine di capire i possibili significati di quanto si è vissuto.

Cosa rappresenta il cane nei sogni

Restando in cane generico, il cane in sogno può rappresentare il bisogno di un amico fedele o il desiderio di sentire qualcuno vicino e del quale potersi fidare senza riserve. Al contempo, un cane può rappresentare una persona cara o a cui si vuole bene e che nel sogno è più semplice vedere sotto altre sembianze.

Quando il cane visto in sogno è il proprio, le cose ovviamente cambiano e si fanno ancor più personali, offrendo tutta una gamma di significati che andranno interpretati in base alle emozioni provate sia durante il sonno che al risveglio.

Sognare di giocare con il proprio amico a quattro zampe

Un sogno pacifico e rassicurante come uno in cui ci si vede intenti a giocare con il proprio amico a quattro zampe può indicare voglia di libertà e di vivere le emozioni con maggior naturalezza. Esattamente come fanno i pelosi.

Al contempo può rappresentare un consiglio da parte del subconscio che vuole indicare di affrontare una determinata situazione difficile vivendola con allegria e cogliendone gli aspetti positivi.

Sognare il proprio cane che sta male

Vedere in sogno il proprio cane che sta male può indicare una reale preoccupazione per il suo stato di salute o, in alcuni casi, per il proprio. In quest’ultima circostanza si parla più di stress o di stanchezza mentale.

Nel sogno, quindi, si sta assistendo ad una sorta di deterioramento mentale con tanto di messaggio dal subconscio che invita a prendersi cura di se e a fare un carico di energie.

Cosa accade quando si sogna il proprio cane che non c’è più

Chiunque abbia amato il proprio cane sa quanto rivederlo almeno in sogno sia un’esperienza onirica il più delle volte magica. Per quanto sia triste scoprire al risveglio che si è trattato solo di un sogno, quel momento di contatto può infatti dare tanto e portare sollievo nel sognatore.

Inoltre non va dimenticata la possibilità che quanto si sogna sia più di ciò che sembra. Secondo molte culture, infatti, il cane che non c’è più e si presenta in sogno potrebbe essere effettivamente lì per dimostrare la sua vicinanza ed il suo amore, in grado di superare persino la morte. Un sogno da custodire nel cuore insieme all’amore che si prova per lui.

Sogni e numeri

Per chi ha voglia giocare ciò che ha visto in sogno, ricordiamo che il cane in sogno è collegato al numero 20.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.