TG Pettegola 24 maggio: il dolore di Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi

Il TG Pettegola è pronto anche oggi per aggiornarti con le news e i gossip del 24 maggio: partendo da Fariba all’Isola dei Famosi.

Il TG Pettegola è l’unico telegiornale in grado di tenerti sempre aggiornata su tutto quello che accade nel mondo del gossip e della cronaca rosa. Ed era impossibile per noi oggi non partire dal recente sfogo di Fariba all’Isola dei Famosi. La mamma di Giulia Salemi ha confidato che il rapporto con sua figlia non è sempre stato idilliaco, anzi, ma che purtroppo hanno attraversato una fase alquanto difficile e che dietro la forza che lei tanto ostenta durante la sua permanenza in Honduras c’è tanto dolore.

La confessione di Fariba ha strappato i cuori del pubblico del piccolo schermo, ma non temete perché ci sono le altre news del giorno a risollevarvi il morale.

Gossip e Spettacolo: Le 5 news del TG Pettegola del 24 maggio

Protagonista indiscussa di questo weekend è stata anche la cantante Elodie, che in occasione del compleanno di Marracash, il suo compagno, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un inedito scatto del produttore mostrandolo ai suoi fedeli sostenitori come non l’hanno mai visto prima di ora. Restiamo in tema musicale con la recente confessione della figlia di Albano, Jasmine Carrisi. La piccola di casa è venuta allo scoperto, rivelando il suo più grande desiderio che purtroppo non è possibile realizzare.

LEGGI ANCHE –> Le veline Mikaela e Shaila, in onda a Striscia la notizia così: non era mai accaduto prima

Tempo di confessioni anche per Emma Marrone, che ha deciso di venire allo scoperto e di raccontarsi come non mai. Per ultimi, ma non importanza, ci sono i Maneskin. La band ha permesso all’Italia di vincere la gara dopo ben 31 anni, ma come avrà reagito Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano? Una clip caricata sui social mostra tutta la sua reazione al lieto evento.

The winner of the #Eurovision Song Contest 2021 is…ITALY! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹 pic.twitter.com/Xv2AAotm1h — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

Il TG Pettegola finisce qui, ma è pronto a tornare anche domani con tante news e curiosità sui personaggi più amati di sempre.