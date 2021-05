Chi è Carolina Ronca, la corteggiatrice non scelta da Giacomo Czerny a Uomini e donne: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram.

Carolina Ronca è la corteggiatrice non scelta dal tronista Giacomo Czerny. Dopo mesi di esterne, baci, emozioni e lacrime, Giacomo è giunto all’ultima puntata del suo percorso sul trono di Uomini e donne. Un percorso intenso e molto emozionante nel corso del quale ha conosciuto soprattutto Martina Grado e la stessa Carolina con cui ha scelto di arrivare al giorno della scelta.

Nonostante un feeling evidente, Carolina non è stata la scelta di Giacomo, ma chi è davvero la corteggiatrice bionda?

Nome: Carolina Ronca

Carolina Ronca Data di nascita: 28 giugno 1997

Segno zodiacale: Cancro

Cancro Professione: Personaggi

Personaggi Luogo di nascita: Albano Laziale

Albano Laziale Altezza: /

Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: @ insta_kerol

Chi è Carolina Ronca, la corteggiatrice non scelta da Giacomo Czerny a Uomini e Donne

Carolina è nata il 28 giugno 1997 ad Albano Laziale. Si è laureata presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, pare in storia dell’arte, con 110 e lode. E’ molto riservata, non fa parte del mondo dello spettacolo e ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per mettersi in gioco e superare alcune paure.

A Uomini e donne, ha deciso immediatamente di corteggiare Giacomo Czerny per il quale ha provato, esterna dopo esterna, un sentimento sempre più forte e importante. Prima della scelta, a Uomini e Donne Magazine, ha raccontato:

“Dovrebbe scegliere me perchè, quando siamo insieme, torniamo bambini e questo è il potere di quello che ci lega : un sentimento puro e pulito che ha resistito alle difficoltà. Vorrei che Giacomo fosse qui vicino a me perchè, sempre più sesso, lo immagino nella mia quotidianità e sento il bisogno di averlo vicino. Vorrei dirgli che ho paura di perderlo e che mi ha fatto tanti regali in questo periodo, senza accorgersene. Ha fatto sì che provassi un sentimento tanto forte e bello, che è qualcosa di raro“.

Giacomo, però, nonostante il feeling e l’interesse dimostrato per Carolina, le ha preferito Martina Grado scegliendo quest’ultima. Durante il momento della scelta, Carolina non ha nascosto la delusione.