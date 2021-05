Karla Mosley oggi conduce una vita molto differente da quella del suo personaggio Maya di Beautiful: ecco cos’è cambiato.

Karla Mosley è stata per diversi anni l’interprete di un personaggio davvero rivoluzionario nella storia della televisione internazionale e soprattutto della soap opera americana.

Karla, infatti, ha interpretato il primo personaggio trans della storia USA ad aver completato la sua transizione e a comportarsi in tutto e per tutto come una donna.

Maya Avant è stata uno dei personaggi più apprezzati e allo stesso tempo più odiati della famosissima e lunghissima serie televisiva. Famosa per essere una spietata arrampicatrice sociale, una donna senza scrupoli e soprattutto estremamente ambiziosa, nella soap opera Maya sposa Rick Forrester e fa letteralmente di tutto per diventare la nuova matriarca dopo la morte di Stephanie.

Il personaggio di Maya è stato infatti il primo personaggio nuovo inserito nella serie dopo il grande evento spartiacque della scomparsa di Stephanie e ha inaugurato un ciclo completamente nuovo della storia.

Se nella vita sullo schermo Karla ha interpretato un personaggio spietato ed egoista, la sua vita reale non potrebbe essere più diversa e, soprattutto negli ultimi anni, è andata incontro a una grande rivoluzione.

La nuova vita di Karla Mosley, la Maya di Beautiful

Maya di Beautiful oggi è ancora un’attrice piuttosto famosa, ma si sta dedicando anima e corpo alla sua bellissima famiglia, composta dal compagno John Rogers: i due hanno cominciato a frequentarsi dopo la fine del primo matrimonio di Karla, un’unione durata oltre dieci anni che si interruppe nel 2016.

Nel 2018 Karla e John mettevano già al mondo una figlia, a cui è stato dato il bellissimo nome di Aurora Imani. La bambina è chiaramente la protagonista indiscussa della vita familiare della coppia, ma non appare quasi mai in fotografia o, quando compare, il suo viso è spesso coperto, almeno in parte.

È chiaro che, contrariamente al suo personaggio Maya, Karla Mosley non abbia alcuna intenzione di mettersi in mostra a tutti i costi e di certo non vuole esporre la sua bambina all’attenzione a volte eccessiva dei media americani.

Karla e suo marito sono molto sensibili in merito alla tematica ambientalista e condividono costantemente pensieri e immagini relativi alla salvaguardia della natura, inoltre stanno educando la loro bambina agli stessi valori.

Per quanto riguarda invece la vita professionale dell’attrice di Maya Avant, è chiaro che Karla, come hanno fatto anche molte altre colleghe del mondo dello spettacolo, si è presa una lunga pausa dopo la nascita della bambina, al fine di godersi appieno la propria famiglia e di dedicarsi anima e corpo all’educazione di Aurora.

Nonostante questo, Karla continua a utilizzare la propria notorietà per sostenere cause importanti, come la lotta contro le discriminazioni razziali che ancora avvengono in America ai danni di afroamericani e asiatici.

In particolare, Karla ha postato ripetutamente immagini relative alle lotte del movimento black lives matter e il ritratto di George Floyd.