Sapevi che prepararsi alla tintarella ha un risvolto incredibile sulla nostra salute?

Iniziano le belle giornate e con il caldo arriva anche il nostro impulso di prepararci alla tintarella e questi preparativi sono benefici per la nostra salute.

La tintarella merita un elogio, i suoi effetti benefici sulla nostra salute sono innumerevoli. Immagina di stenderti al sole e di sentire i raggi caldi che ti arrivano al cuore, non senti la felicità che invade il tuo petto? In effetti prepararsi alla tintarella produce realmente dei benefici per il corpo.

Prepararsi alla tintarella: effetti benefici sulla salute

Prepararsi alla tintarella significa prepararsi adeguatamente alla stagione calda e prepararci ad accogliere il sole sulla nostra pelle. Prendere il solo in modo adeguato, con le giuste misure protettive, fa bene alla salute. Tra i maggiori benefici troviamo:

miglioramento della condizione psicologica e predisposizione al buonumore

incentivazione dell’autostima

Infusione di energia positiva

Per ottenere questi benefici dovresti mettere in pratica alcuni piccoli consigli, ad iniziare da ora, i raggi di sole sono pieni di vitamina D ma il sole va filtrato a causa dei raggi nocivi e se si tiene alla propria pelle questo aspetto non andrebbe mai sottovalutato.

Per una tintarella uniforme, duratura e a prova di problemi del derma, ecco le astuzie da tenere in mente:

Preparare la pelle al sole

L’inverno ha tenuto la nostra pelle coperta al buio sotto strati di vestiti e l’ha resa grigia, opaca e spenta. E’ giunto il momento di eliminare la pelle vecchia e rinnovarla. Il modo migliore è quello di fare uno scrub sotto la doccia per vedere riaffiorare quell’incarnato roseo e luminoso. Inoltre grazie allo scrub la tintarella risulterà più omogenea.

puoi fare uno scrub usando ingredienti naturali come:

miele e sale

olio di mandorle e zucchero di canna

yogurt e zucchero

Ricordare che il sole è collegato alla tavola

Ricordati di proteggere la tua pelle prima di esporla ai raggi solari applicando una crema che abbia dei filtri solari e che sia idrorepellente. Ricorda che gli occhi sono particolarmente sensibili al sole, indossa degli occhiali o cappelli con visiera per proteggerli dalla luce diretta. Infine ma non per ultimo, poni molta attenzione a ciò che mangi: alimenti come carote e arance favoriscono la tintarella, in più il loro contenuto di antiossidanti e vitamine rende la tua pelle visibilmente più sana. Altri alimenti che accelerano la tintarella sono: noci, mandorle e pomodori.