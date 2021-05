Ecco come litigano le coppie felici. Gli errori che non commettono

Tutte le coppie litigano ma le coppie felici lo fanno in un modo diverso, o meglio hanno un modo molto speciale di affrontare un litigio.

Ti sei mai chiesto se le coppie felici litigano? Si anche loro non sono immuni al litigio, è il modo in cui litigano e gli errori che non commettono durante il confronto a non intaccare il loro status di coppia felice. Scopri il loro incredibile modo di litigare.

Ecco come litigano le coppie felici

Finalmente sappiamo qual é il segreto delle coppie felici e non è che quello di evitare i conflitti. Uno studio americano ha dimostrato che le coppie felici hanno un modo di litigare che non compromette affatto la serenità della coppia.

Quando pensiamo ad un litigio immaginiamo parole offensive che volano insieme ai piatti e litigi di questo calibro non si superano con facilità, a volte si susseguono silenzi per giorni e questi pian piano allontanano la coppia che perde fiducia nelle potenzialità della relazione.

Le litigate troppo eccentriche sono assolutamente improduttive, dovremmo imparare a litigare in modo produttivo. Uno studio americano nato per capire le dispute di coppia e come affrontarle al meglio ha individuato i principali motivi di litigio nella coppia e anche il modo ottimale per superarli.

Lo studio condotto da accreditati ricercatori statunitensi è stato pubblicato sulla rivista onorevole Family Process. Lo studio si è focalizzato su due tipologie di coppie:

57 coppie eterosessuali di circa 30 anni sposate mediamente da 9 anni

sposate mediamente da 9 anni 70 coppie eterosessuali di età pari o superiore a 70 anni sposate per più di 40 anni

Dalle analisi dei ricercatori sono emersi dati strabilianti. Ad esempio i motivi di litigio più lamentati da entrambe le tipologie di coppie sono, in ordine di frequenza:

intimità

pulizie

tempo libero

salute

famiglia

gelosia

religione

Le coppie più felici e durature avevano in comune il modo in cui affrontavano il litigio: quando insorgeva un problema che generava un litigio tendevano a focalizzarsi sulla soluzione e non sul problema. In questo modo il problema sembrava meno grave di quanto fosse.

Inoltre i ricercatori hanno concluso che coppie sposate felicemente si concentravano maggiormente sui problemi che potevano essere facilmente risolti con soluzioni concrete abbandonando i dilemmi che non avevano soluzione, come dire: ” se puoi cambiare cambia ma se proprio non puoi cambiare accettalo”. L’accettazione rende la cosa meno significativa e permette ai partner di tornare ad occuparsi delle cose davvero importanti per la loro coppia.