Sara, chi è la dama del trono over di Uomini e Donne: età, carriera, Biagio

Chi è Sara, dama del trono over di Uomini e Donne? Età, carriera, la storia con Biagio Di Maro e tutto quello che c’è da sapere.

Sara è una delle nuove dame del trono over di Uomini e donne. Bionda, elegante e riservata, ha conquistato immediatamente l’attenzione di Biagio Di Maro, il cavaliere che è arrivato in trasmissione a settembre per corteggiare Gemma Galgani con cui la frequentazione non è andata a buon fine.

Ma chi è Sara? Quanti anni ha? E’ stata sposata prima di approdare nel parterre del trono over di Uomini e Donne? Andiamo a scoprire tutto.

Chi è Sara, la dama del trono over di Uomini e Donne che ha avuto una storia con Biagio

Di Sara, in realtà, non si hanno molte informazioni. Dovrebbe avere un’età intorno ai cinquant’anni, ha dei figli e probabilmente è stata sposata. Ama ballare il tango come ha raccontato più volte in trasmissione e cerca una persona che riesca ad arricchire la sua vita. Da sei anni, infatti, non prova un sentimento importante per una persona e, nel parterre del trono over di Uomini e Donne spera d’incontrare la persona giusta.

Sara, inoltre, è toscana ed è una donna determinata e sicura di ciò che desidera. Insieme ad Isabella Ricci è una delle dame che sta conquistando di più la fiducia del pubblico e degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

L’avventura a Uomini e Donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Sara ha cominciato la sua avventura nel programma di Maria De Filippi uscendo con Biagio Di Maro con cui c’è stata subito una forte attrazione. “Siamo usciti, c’è stato qualche bacio e, ad un certo punto, le ho chiesto: ‘vuoi fare l’amore’?”, ha detto Biagio in uno dei primi confronti. I due, poi, hanno continuato a frequentarsi per poi dirsi addio. Per Sara, poi, in trasmissione, è arrivato il signor Mauro.