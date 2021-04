Luca Laurenti: chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Luca Laurenti è un cantante di 55 anni. Lui è nato il 29 aprile 1963 a Roma, sotto il segno del Toro, è alto 179 cm e pesa 76 kg. Trascorre la sua infanzia nel quartiere Aurelio chiuso in casa sua a causa della sua ansia e agorafobia, accompagnate da una forte timidezza e balbuzie.

La passione per la musica l’ha sempre accompagnato fin da piccolo infatti sua madre era un’artista, lei componeva e Luca cantava. Ha inciso un album di sue canzoni però non sono state apprezzate dal pubblico. Laurenti ha dichiarato di essere buddhista e di non credere nella morte.

Nome: Luca Laurenti

Soprannome: Maestro

Età: 55 anni

Data di nascita: 29 aprile 1963

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Toro

Professione: Cantante

Altezza: 179 cm

Peso: 76 kg

Account social: Instagram

Luca Laurenti: Instagram

Luca Laurenti non è molto attivo sui social infatti ha solo un profilo attivo su Instagram. Il suo account ufficiale conta 181 mila follower ed è gestito sia da lui che dal suo staff. È solito condividere foto che riguardano il suo lavoro ma anche scatti e selfie in compagnia di altri colleghi. Sul web è possibile trovare diversi profili falsi ma il suo, quello ufficiale, è questo qui.

Luca Laurenti: vita privata

Luca Laurenti dal 1994 è sposato con Raffaella Ferrari, I due si sono conosciuti grazie ad un amico in comune, Paolo Bonolis: “Una sera Paolo mi avvertì che avremmo avuto a cena Raffaella, una sua amica. Pensai di sparire per non fare il terzo incomodo, ma lui mi assicurò che tra loro non c’era del tenero. In seguito, telefonando a casa di Paolo, lei cominciò a chiedere di me. Alla fine Raffaella e io cominciammo a frequentarci e, dopo un periodo di convivenza, ci siamo sposati e abbiamo avuto un figlio meraviglioso.” Infatti nel 1997 nasce il loro primo ed unico figlio Andrea.

A gennaio ha dichiarato di aver sofferto di depressione una situazione che è riuscito a superare grazie all’amore della moglie e di Bonolis: “Fu grazie a Raffaella che molte cose nella mia testa tornarono al loro posto. Diciamo che ebbi una mezza depressione, mi diede equilibrio”

Luca Laurenti: carriera

Luca Laurenti si appassiona alla musica fin da piccolo ed infatti durante la sua carriera fa pianobar per 11 anni. Appare per la prima volta in televisione nel 1991 al fianco di Paolo Bonolis nel programma Urka e poi entra nel cast di Il gioco dei 9 condotto da Gerry Scotti.

Nel 1994 insieme a Bonolis è in tv nei programmi Fantastica italiana, I cervelloni, Miss Italia nel Mondo e successivamente entra nel cast di Buona Domenica. Nel 1999 è esordisce al cinema con il film I fobici e nel 2000 con Bodyguards – Guardie del corpo. In seguito con Barbara D’Urso conduce il il varietà Fantasia, in prima serata su Canale 5

Successivamente con l’amico Paolo Bonolis conduce programmi di grandissimo successo come Ciao Darwin, Chi Ha Incastrato Peter Pan?, Avanti Un Altro!, Tira e Molla e Il Senso della Vita. Sempre con il suo storico collega nel 2009 presenta il Festival Sanremo e nel 2011 esce nei negozi il singolo Ricordati che devi morire, canzone con la quale è solito irrompere durante Avanti un altro!. Nel 2019 lo troviamo a Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis in onda in prima serata su Canale 5.