Abituati ad usare gli champignon in mille modi, dagli antipasti ai secondi, impariamo anche a riempirli. Gli champignon ripieni con feta al forno sono ottimi

I funghi champignon ripieni con feta e cotto al forno sono un’alternativa interessante per preparare un contorno da sogno con pochissimi passaggi. Potete prepararli davvero in pochi minuti e hanno il potete di trasformare un pranzo o una cena.

Bastano tre ingredienti principali e un po’ di manualità per preparare un piatto da sogni. L’unica accortezza che dovete avere è quella di comprare champignon con le calotte molto grandi, in modo che possano contenere bene tutto il ripieno senza perderlo in cottura.

Nella ricetta troverete il prosciutto cotto a dadini. In alternativa potete comprare una fetta di prosciutto tagliata spessa e fare direttamente voi di dadini. Oppure sostituirlo con dello speck, della pancetta, della mortadella, della salsiccia. Allo stesso modo potete sostituire la feta con un altro tipo di formaggio che fonde in forno, come scamorza, provola o fontina. Ma così sarà anche più calorico.

Champignon ripieni con feta preparazione passo passo



Partite dai funghi champignon: lavateli delicatamente i funghi e tagliate via i gambi che potrete riutilizzare ad esempio per preparare un sugo e condire la posta (anche nello stesso pasto). Poi tenete le calotte da parte.

In una ciotola mettete la feta spezzettata anche con le mani, i dadini di prosciutto cotto, il pane raffermo grattugiato grossolanamente. Poi un filo d’olio extravergine d’oliva, regolate di sale e di pepe secondo i gusti.

Versate tutto nel bicchiere di un mixer creando così un ripieno denso e compatto. Riprendetelo e con un cucchiaio, facendo delicatamente, riempite le calotte dei funghi senza romperle.

Poi piazzate le calotte di champignon farcite in una teglia da forno, con il ripieno che guarda verso l’alto. Cuocete a 200° per circa 15 minuti, a seconda della potenza del vostro forno. Infine servite gli champignon ripieni con feta al forno ancora caldi.