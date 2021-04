Iva Zanicchi si mostra sempre all’Isola dei Famosi con il sorriso sulle labbra, ma non tutti sanno del dolore provato qualche tempo fa.

Iva Zanicchi è stata scelta per l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, la prima condotta da Ilary Blasi che è stata chiamata a sostituire Alessia Marcuzzi, come opinionista. Quando è in onda, la cantante si mostra sempre con il sorriso sulle labbra, pronta a commentare le vicende che vedono protagonisti i naufraghi in Honduras.

Purtroppo però non tutti sono a conoscenza del terribile dolore provato dalla Zanicchi durante gli ultimi tempi. Non è di certo un mistero, infatti, che Iva lo scorso anno abbia contratto purtroppo il covid, il virus che da un anno a questa parte ha piegato il mondo intero, e che è stata anche ricoverata in ospedale. Purtroppo la cantante non è stata l’unica a contrarre il virus, in quanto molti dei suoi cari hanno contratto la malattia e c’è chi non è riuscito a vincere questa battaglia come ad esempio suo fratello Antonino.

Iva Zanicchi all’Isola dei Famosi: il dolore per la scomparsa di Antonio

Iva Zanicchi, durante alcune interviste rilasciate in questo periodo, ha dichiarato che probabilmente è stata lei la prima a contrarre il virus e che in occasione della cresima di sua nipote c’è la possibilità che lo abbia trasmesso poi anche ai suoi cari.

Iva, fortunatamente, è riuscita a vincere questa difficile battaglia contro il virus che sta piegando il mondo intero, ma suo fratello Antonio Zanicchi non è riuscito ad avere la meglio sul virus, che se lo è portato via per sempre.

LEGGI ANCHE –> Oggi è dolce e materna, ma Iva Zanicchi da giovane era super sensuale!

Il fratello di Iva Zanicchi è morto a causa del virus che ha contratto. Purtroppo, infatti, Antonio aveva anche dei precedenti problemi cardiaci che uniti al virus gli hanno reso ancora più difficile poterne uscire indenne da questa terribile battaglia. “Ciao Antonio. Ti ho amato come se fossi mio figlio“ aveva scritto l’opinionista dell’Isola dei Famosi sul suo profilo Instagram per dare un ultimo saluto, seppur in maniera virtuale, a suo fratello, che era poco più piccolo di lei, facendo commuovere il suo fedele pubblico che da anni ormai la segue senza sosta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Nonostante l’enorme dolore che porta di sé, Iva Zanicchi all’Isola dei Famosi, che non molto tempo fa durante il corso di una delle puntate in diretta aveva punto Daniela Martani, va in scena sempre con il sorriso dipinto sulle labbra. Pronta ad intrattenere il pubblico del piccolo schermo con il doppio appuntamento settimanale previsto con il reality show di canale 5 condotto da Ilary Blasi.