Bianca Guaccero, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sulla conduttrice e attrice.

Bianca Guaccero, dopo essere stata per anni la protagonista della fiction italiana, è pronta a tuffarsi in una nuova esperienza conducendo il programma di Raidue, “Detto fatto” al posto di Caterina Balivo, ma chi è Bianca Guaccero? Dall’età al marito e ai figli fino a tutte le curiosità, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nome : Bianca Guaccero

: Bianca Guaccero Professione: Attrice e conduttrice

Attrice e conduttrice Luogo di nascita : Bitonto (BA)

: Bitonto (BA) Data di nascita : 15 Gennaio 1981

: 15 Gennaio 1981 Segno Zodiacale : Capricorno

: Capricorno Altezza : 175 cm

: 175 cm Peso : 55 kg

: 55 kg Tatuaggi : la scritta “ Je ne regrette rien ” (in italiano Non rimpiango nulla), e un altro con scritto “tata tuni” cioè “Tanti auguri”

: la scritta “ ” (in italiano Non rimpiango nulla), e un altro con scritto “tata tuni” cioè “Tanti auguri” Profilo Instagram ufficiale: @biancaguacceroreal

Bianca Guaccero: età e carriera

Bianca Guaccero nasce a Bitonto, in provinci di Bari, il 15 gennaio 1981. Debutta come attrice nel 1999 con il film Terra bruciata regia di Fabio Segatori, con Raoul Bova, Giancarlo Giannini e Michele Placido. L’anno successivo è tra i protagonisti di Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini mentre nel 2001 lavora Tra due mondi, regia di Fabio Conversi interpretando Angelica. Nel 2002 entra nel cast di Mudu’, una produzione pugliese in cui lavorano diversi comici e in onda su Telenorba. Nel 2003 entra nel cast della fiction di Raidue Tutti i sogni del mondo di cui è protagonista insieme a Serena Autieri, Alessia Mancini ed Eleonora Di Miele. Tante, poi, le fiction di successo in cui ha lavorato come: Assunta Spina, Capri, La terza verità, La stella della porta accanto, Il bene e il male, Mia madre, Walter Chiari – Fino all’ultima risata, Sotto copertura – La cattura di Zagaria, In punta di piedi.

Come conduttrice, invece, è stata la protagonista del 58º Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo e Piero Chiambretti. Nell’estate del 2015 è stata la padrona di casa di Battiti Live, la kermesse musicale di Radionorba e di Festival show. Ha partecipato anche come concorrente a Tale e Quale Show nel 2015 e sulle frequenze di RadioZeta conduce il programma radiofonico Pane Amore e Zeta weekend. Da settembre 2018 conduce Detto Fatto.

Nel 2019 diventa la padrona di casa della prima serata di Raiuno conducendo con Enrico Ruggeri il programma “Una storia da cantare” omaggiando i grandi artisti della musica italiana.

Vita privata

Bianca Guaccero è stata sposata con il regista Dario Acocella. I due sono stati insieme per dieci anni, di cui quattro di matrimonio e hanno avuto una figlia, Alice, nata nel novembre del 2014.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, sulla fine del matrimonio, ha detto: “È stato il periodo più doloroso della mia vita. Avevo sottovalutato il peso della separazione, ho scoperto dopo che, in termini di sofferenza, è una montagna da scalare. Ma ringrazio tutto quello che è successo perché mi ha dato una consapevolezza e una forza che non credevo di possedere. Mi ha costretta a fare i conti con le mie insicurezze e mi ha insegnato ad accettare me stessa nel bene e nel male”.

Attualmente è single.

L’eredità di Caterina Balivo a Detto fatto

Bianca Guaccero ha preso il posto di Caterina Balivo al timone della trasmissione di Raidue “Detto fatto”. Nessun paragone, però, tra l’attrice-conduttrice e la Balivo. Al settimanale Chi, infatti, la Guaccero ha detto: “Caterina Balivo ha scelto un’altra strada per crescere. Io pure. La mia conduzione sarà sicuramente diversa dalla sua, ma solo perché io sono diversa da lei”, ha spiegato pur essendo consapevole dei paragoni che verranno fatti. La Guaccero, poi, ha rivelato di aver ricevuto anche l’in bocca al lupo della Balivo.



Positiva al covid

Con un video pubblicato su Instagram, Bianca Guaccero ha annunciato di essere positiva al covid.

«Purtroppo anche io ho contratto il coronavirus. Sono a casa, ho un po’ di febbre e tosse. State attenti, non bisogna mai abbassare la guardia. Io non so come sia potuto succedere. Ieri mi sono svegliata con un po’ di febbre, un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva. Stasera aspetto il risultato del tampone molecolare (poi risultato positivo ndr). C’è una grande percentuale di possibilità che mi dica che l’ho beccato anche io. Nonostante io sia una persone che è stata presa in giro nel tempo per il mio essere fissata e veramente attenta a tutto. Evidentemente non bisogna mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere”.».