Gli astri influenzano le nostre vite? Per molti è così. Ogni segno zodiacale è governato da una Luna. Scopri subito quella associata al tuo segno e in che modo incide.

In tempi antichissimi veniva attribuita grande importanza agli astri. Si pensava che potessero influenzare la vita dell’uomo. I babilonesi erano addirittura convinti che le divinità assumessero la forma dei pianeti.

Il concetto di influenza astrale si perde nella notte dei tempi. Alla Luna, in particolare, erano attribuiti poteri quasi catartici, sospesi tra sacro e profano. Si guardava ad essa per la sua influenza sui raccolti, sulla fertilità femminile e così via.

Anche oggi, gli appassionati dell’oroscopo, pensano che la ‘grande madre’ Luna possa influenzare molti aspetti della vita. Per l’astrologia si parla di Luna nel segno. E tu, di che Luna sei? Sai qual è quella che influenza il tuo segno zodiacale? Scoprilo subito!

Luna nel segno zodiacale? Scopri come riconoscerla

Anche se non impazzisci per gli astri e lo zodiaco, almeno una volta avrai sentito parlare della Luna nel segno. In astrologia la Luna è considerata un pianeta che influenza molti aspetti della vita: emozioni, istinti, memoria, sogni, abitudini, reazioni e così via.

Conoscere la propria Luna nel segno significa arrivare all’essenza della propria personalità. Riuscirai a capire cosa ti fa stare veramente bene, come reagisci davanti a situazioni incerte, come affronti i sentimenti, i rapporti di coppia ecc.

Molti siti specializzati aiutano a calcolare la Luna nel segno. Di solito chiedono questi dati: nome, data, ora e città di nascita. Ci sono delle caratteristiche precise, a seconda che la Luna si trovi in questo o quel segno. Proviamo a riassumerle.

Luna in Ariete. Seducente, passionale ed intuitiva, rivela una personalità molto forte e battagliera. Le persone con questa Luna amano sentirsi libere e indipendenti. Portano avanti progetti unici e speciali, soprattutto lavorativi.

Luna in Leone. Tipica di personalità briose, espansive e molto generose. Chi ha questa Luna vuole sentirsi speciale e appagato nei rapporti di coppia. Preferisce vivere di forti emozioni e non si accontenta delle mezze misure. La donna con la Luna in Leone non ama essere ignorata. Vuole stare al centro dell’attenzione e ci riesce quasi sempre, anche con gesti plateali.

Luna in Sagittario. E’ tipica di una personalità che crede in grandi ideali, che ha bisogno di rincorrere, quasi ossessivamente, mete future. La donna con questa Luna ha molti interessi, ama lo sport ed è amante dell’avventura. Però la sua dimensione emotiva è un po’ instabile.

Luna in Toro. La Luna in questa sede rivela una personalità ammaliante, seducente, di grande fascino. La donna con questa Luna ama i piaceri della vita, anche quelli della gola. Però tende ad essere pigra ed ha bisogno di stabilità e certezze.

LEGGI ANCHE: Chi è la tua metà perfetta? Scoprilo in base al tuo segno zodiacale

Luna in Vergine. Rivela personalità un po’ introverse, riservate e che preferiscono fare tutto in autonomia. Con questa Luna si fatica a lasciarsi andare. La tendenza è quella di controllare, il più possibile, ogni aspetto della vita. Le emozioni sono molto contenute.

Luna in Capricorno. Chi ha la Luna in Capricorno tende a soffocare le proprie emozioni. Prevale un senso di diffidenza e si cerca di autocontrollarsi, il più possibile, soprattutto in amore.

Luna in Cancro. Chi ha questa Luna vive di emozioni e di attaccamento alla famiglia. E’ alla continua ricerca di affetti autentici. Si tratta di personalità piuttosto pigre ma equilibrate e con uno spiccato self-control.

Luna in Scorpione. E’ tipica di personalità forti, determinate e carismatiche. Le persone con questa Luna, però, sono un po’ enigmatiche nei sentimenti. Non si aprono mai fino in fondo.

Luna in Pesci. Emotività e sensibilità sono i tratti distintivi. La donna Pesci è romantica, sognatrice e un po’ sfuggente. E’ molto empatica ma tende ad amplificare ogni emozione.

Luna in Gemelli. Rivela una personalità briosa, giocherellona ma anche molto mutevole. Le persone con questa Luna fanno mille cose ma faticano a portarle a termine.

Luna in Bilancia. La donna con questa Luna è molto pacata, equilibrata, una vera moderatrice. All’apparenza un po’ fredda e distaccata, è propensa ad instaurare rapporti duraturi nel tempo.

Luna in Acquario. Le donne con questa Luna sono eccentriche, molto particolari, a tratti alternative. Sanno stupire sempre, giocando d’anticipo e sono molto indipendenti.