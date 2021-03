In cerca dell’anima gemella? Scopri come dovrebbe essere la tua metà perfetta secondo le stelle.

All’amore, si sa, non si comanda. Una legge alla quale nessun cuore può sottrarsi e che rende questo sentimento da sempre indecifrabile e difficile da prevedere o controllare. Eppure, conoscendo ciò di cui si ha bisogno è possibile fare in modo di circondarsi delle persone giuste. Un modo come un altro per essere certe di innamorarsi di qualcuno che sia effettivamente indicato per noi ed in grado di renderci felici. Inutile dire che le caratteristiche da guardare sono davvero tante. Ed oggi, dopo aver visto di che colore è ogni segno dello zodiaco valuteremo chi è la metà perfetta per ogni segno zodiacale. In questo modo, muoveremo un passo in più verso questo sentimento così prezioso e al contempo misterioso.

Come deve essere la tua metà perfetta secondo le stelle

Ariete – La persona sicura di quello che fa

Visto che nella vita ti piace mostrarti sempre sicura di quello che fai, per star bene con qualcuno hai bisogno di riscontravi la stessa forza. Anzi, saresti ancor più felice se potessi affidarti ad una persona che dimostri di sapere sempre il fatto suo. Al contempo ti serve però qualcuno che non ti giudichi e che ti osservi in silenzio aiutandoti nel cammino ma senza mai ostacolarti. Una persona così sicura di se da lasciarti la libertà della quale hai bisogno e da mostrarsi sempre in grado di supportarti, anche e sopratutto in quelle occasioni in cui ti sembra di perdere un po’ l’equilibrio.

Toro – La persona che ha voglia di stare con te

Per vivere una storia d’amore importante, hai bisogno di trovare qualcun che come te senta il bisogno di un amore speciale. Un sentimento da vivere insieme ed in cui crescere confrontandosi e portando avanti progetti di vita in comune. Amante della casa e delle tue piccole zone di comfort ti troverai a tuo agio con qualcuno che non ostacoli questi tuoi bisogni e che sappia comprenderti a pieno perché li condivide nel profondo. Una persona calma e matura e amante dei piccoli piaceri della vita è quindi quella che fa per te e con la quale potresti davvero intraprendere un rapporto a due ricco di soddisfazioni.

Gemelli – La persona ricca di inventiva

Nella vita hai da sempre bisogno di circondarti di cose che ti piacciono e che sono in grado di rendere le tue giornate più vive. Così quando si parla di relazioni tendi a cercare persone attive, dinamiche e con tanta voglia di fare. Qualcosa che ti aspetti dagli amici e ancor di più dal partner che vedi come qualcuno con cui condividere un percorso fin quando senti dentro di te la voglia di farlo. E come ben sappiamo, perché ciò avvenga, serve una persona che sappia farti sentire viva, che sia piena di energie da vendere e che ti dia spunti sempre nuovi per sorridere. Sarà quindi solo circondandoti di persone ricche di inventiva che potrai sperare di trovare l’amore in qualcuno adatto a te. Qualcuno con cui la vita a due ti sembrerà entusiasmante e mai opprimente.

Cancro – La persona attenta alle tue emozioni

Se c’è una cosa che sia consciamente che inconsapevolmente richiedi sempre a chi ti circonda, queste sono le emozioni. Per te, sentirti amata è infatti importante quanto sapere che chi ti sta accanto è sempre pronto a farsi in quattro per te. Un aspetto che ti preme fortemente e del quale non puoi fare a meno. Al fine di trovare la tua metà perfetta è quindi indispensabile che tu riesca a circondarti di persone effettivamente attente ai bisogni degli altri. Persone che amino far sentire chi le circonda importanti e che, in tal senso, si sappiano dare. In questo modo le possibilità di trovare un amore in grado di darti ciò che cerchi cresceranno in modo esponenziale.

Leone – La persona forte ma che sa stare al passo

Il tuo costante bisogno di stare al centro dell’attenzione fa di te una persona con necessità particolari, specie quando si tratta d’amore. Per star bene hai infatti bisogno di qualcuno che sappia supportarti e che sia al contempo sia una spalla che una persona in grado di motivarti. E tutto senza mai prevaricarti né tantomeno rubarti la scena. Si tratta di un ruolo difficile da mantenere, specie con una persona esigente come te. Per questo motivo, iniziare a conoscere prima le persone per capire se e quanto facciano al caso tuo, può rappresentare un buon punto di svolta nonché un modo per andare più sul sicuro e trovare la persona giusta con cui dare inizio ad una relazione.

Vergine – La persona che sa ascoltarti

Forse non sei sempre in grado di mostrarlo, ma se c’è una cosa di cui hai bisogno nelle relazioni è di sentirti ascoltata e compresa. È quindi importante che al tuo fianco ci sia un partner sempre disponibile, che non sia giudicante e che mostri interesse per le stesse cose che piacciono a te. Qualcuno che sappia dimostrarti amore e devozione e che sappia starti accanto in ogni momento della vita, mostrandosi sempre interessato ad offrirti nuovi spunti per stare insieme. Sono tutte cose sulle quali non transigi e che spesso corrispondono, per assurdo, a delle tue mancanze. Ciò nonostante è importante che tu sia sempre pronta a riconoscerle in chi ti circonda. Solo così, infatti, potrai sperare di avvicinarti alla persona davvero giusta per te.

