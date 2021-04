I look primaverili per coprire la pancetta sono tantissimi: basta munirsi di un po’ di fantasia e innamorarsi dei capi morbidi e scivolati.

La bella stagione è un invito irresistibile a scoprire un po’ di pelle, a indossare colori chiare a ampie fantasie floreali. Purtroppo però la primavera 2021 ci coglie un po’ fuori forma a causa del molti mesi trascorsi in casa durante i quali non abbiamo potuto fare molto movimento.

Anche se inevitabilmente abbiamo messo qualche chilo di troppo ed è spuntata un po’ di pancetta in più l’importante è non perdersi d’animo né farsi prendere dal desiderio di coprirsi il più possibile.

La primavera è fatta per godersi il sole e il buonumore: ecco come farlo anche con qualche rotolino in più.

Nascondere la pancetta non è mai stato così chic: i look primaverili da provare nel 2021

Con il ritorno della bella stagione le fantasie floreali si moltiplicano su ogni tipo di capo e di tessuto. Anche se non è detto che si debba rinunciare a vestire un po’ di fiori, è importante prestare la massima attenzione alle dimensioni e alla disposizione degli elementi.

In linea generale, infatti, gli elementi grafici troppo grandi oppure disposti in senso orizzontale tendono ad allargare la figura e a sottolineare la pancetta piuttosto che nasconderla.

Con qualche piccolo stratagemma però sarà possibile indossare anche i fiori più vistosi e i colori più appariscenti, senza rinunciare assolutamente a nulla.

Le bluse morbide

L’ideale, per un look primaverile casual è una blusa morbida che cade senza sottolineare le forme ma, allo stesso tempo, mostrando un po’ di pelle attraverso la scollatura.

Una scollatura ampia è infatti la strategia migliore per “distrarre” l’attenzione dall’osservatore dalla zona più bassa del busto, quella che vogliamo nascondere o comunque sottolineare il meno possibile.

Per evitare l’effetto “camicione” si potrà utilizzare un trucco estremamente efficace: infilare nella cintura un piccolo lembo della parte anteriore della blusa. In questo modo si creerà un po’ di movimento ma, allo stesso tempo, la “pancetta” rimarrà ben nascosta.

E le fantasie? Non priviamoci di niente, nemmeno di quelle meravigliosamente caotiche: l’importante è puntare su colori pastello e a basso contrasto.

I top a trapezio

Il modello a trapezio è perfetto per scoprire un po’ di pelle in più nascondendo allo stesso tempo il “punto debole” della vita. Questo modello, infatti, tende a cadere distante dalle forme del corpo, dando alla figura una graziosa sagoma svasata.

Anche in questo caso, via libera alle fantasie (a patto che non siano troppo grandi né dai colori troppo accesi) e ai colori pastello, tipici della primavera.

Da indossare necessariamente con jeans o pantaloni skinny, che diano un po’ di curve alla figura nella parte sottostante dell’outfit: tra quelli per nascondere la pancetta è un look primaverile perfetto anche per le donne dal fisico a mela.

Leggi anche => Impara come valorizzare il fisico a mela scegliendo gli abiti giusti

I vestiti un po’ hippie

Un altro must della primavera sono i lunghi e lunghissimi vestiti a fiori che hanno caratterizzato per decenni lo stile hippie e uno stile di vita romantico e libero dagli schemi.

Anche se questo tipo di vestiti di solito prevede fantasie vistose e ripetute per tutta la lunghezza dell’abito, risulta comunque l’ideale per nascondere la pancetta in virtù dei tessuti morbidi e leggeri con cui sono confezionati e soprattutto per la silhouette “a tubo” o leggermente svasata sul fondo che tende a nascondere il volume effettivo della figura.

Come renderlo questo look primaverile più aggressivo? Completandolo con una giacca di pelle corta in vita.

L’elegantissimo taglio impero

Il taglio impero è il must assoluto per progettare i look primaverili a prova di pancetta: si tratta infatti di un taglio che mette in evidenza il seno e cade scampanato a partire dal bordo inferiore di esso. Assolutamente perfetto per dare al corpo una linea elegante e scivolata, ideale sia per look elegantissimi da indossare alle cerimonie sia per look più casual e adatti a tutti i giorni della settimana.

Il pregio migliore di questo modello? Cade benissimo con abiti, bluse, camicette e top di qualsiasi lunghezza.