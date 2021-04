Valeria Altobelli è un’artista poliedrica: nota per aver preso parte a numerosi programmi televisivi di Rai e Mediaset. Oggi è qui insieme a noi per presentare il suo ultimo singolo, il brano “Anima Semplice”.

Valeria Altobelli è un’artista poliedrica: presentatrice, modella, conduttrice, cantante. In prima linea contro la violenza sulle donne, laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti con un Master e pratica notarile.

E’ nota al pubblico per essere stata Miss Mondo nel 2014 e per aver recitato in alcuni film come “Tiramisù” di Fabio De Luigi e anche per aver preso parte a numerosi programmi televisivi di Rai e Mediaset come “Tale e Quale Show” e “Forum“.

Oggi è qui insieme a noi per presentare il suo ultimo singolo, il brano “Anima Semplice” e per l’occasione le abbiamo sottoposto alcune domande oltre che, la nostra domanda di “rito”.

Valeria Altobelli: orgoglio italiano all’estero

Oltre ad essersi affermata in Italia, Valeria è molto famosa anche all’estero dove porta alta la nostra bandiera tricolore dagli Emirati Arabi all’Albania. Infatti, come lei stessa ci ha rivelato nel corso dell’intervista nel giorno di Pasqua ha presentato in Albania in diretta su Tv Klan il suo singolo “Anima Semplice” scritta di proprio pugno insieme ai suoi collaboratori. L’emozione di risalire su un palco è stata unica e sicuramente di forte impatto:

“Salire sul palco è stato molto molto emozionante non ho potuto trascorrere la Pasqua con i miei cari al ritorno per motivi di isolamento fiduciario ma è stato molto emozionante esibirmi perché mi sono trovata davanti ad un pubblico e non ero più abituata.”

La canzone è inoltre in corsa al più famoso Festival albanese, il Kënga Magjike 2021, uno tra i più importanti eventi musicali dell’Albania in onda dal 1999. Un altro grande successo sul fronte musicale a livello internazionale, per Valeria Altobelli dopo un 2020 ricco di soddisfazioni. L’artista, infatti, ha avuto l’onore di riadattare in 7 lingue cantate, 15 parlate e 23 scritte, I’m standing with you, brano nato dalla penna della compositrice americana Diane Warren.

Per votare e sostenere la nostra Valeria al Kënga Magjike 2021 possiamo ancora votarla qui.

Valeria è tornata alla musica dopo alcune parentesi di televisione. Ma i grandi amori come diceva Antonello Venditti, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Infatti nel corso dell’intervista ha sottolineato: “la musica mi ha fatto soffrire forse di più degli amori però quando l’amore è grande ritorna”.

Nel corso dell’intervista abbiamo chiesto a Valeria di raccontarci qualcosa in più sul suo pezzo, guarda la video intervista:

Valeria mette insieme i linguaggi della musica e del sociale. Infatti è fondatrice e presidentessa di un associazione mondiale, Mission, impegnata nella tutela e protezione di donne e bambini indifesi e vittime di violenza, presente in 150 nazioni con ambasciatrici dislocate in tutto il mondo. Noi siamo molto vicini a questi temi e le abbiamo infatti chiesto di lanciare anche un messaggio per le nostre ascoltatrici.

Con tanti nuovi pezzi nel cassetto e un sogno da bambina di girare e conoscere gente per portare in giro la sua musica e scoprire nuove culture, Valeria nella vita ha fatto tanta “gavetta” per arrivare dove è arrivata: è partita dalle piazze, arrivando in televisione con la parentesi di Miss Mondo in Cina, l’intervista alla CNN e adesso il singolo “Anima Semplice”.

Ma nel suo zaino ci sono ancora altre esperienze da fare e provare con tanta voglia di mettersi in gioco per tornare (passato questo periodo di lockdown e quarantena) più forte e determinata di prima.