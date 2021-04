Amici 20, Rosa si sbilancia per la prima volta dopo essere uscita da Amici Di Maria De Filippi su Deddy: “Per la prima volta sto vivendo un amore così forte”.

Quest’anno ad Amici 20 si sono formate molte coppie all’interno dello studio condotto da Maria De Filippi. Tra queste sicuramente anche quella composta dalla ballerina Rosa Di Grazia, da poco eliminata e dal cantante Deddy.

Tra i due è sbocciato l’amore dentro il programma televisivo in particolare durante le settimane in cui sono stati insieme in casetta e hanno vissuto “fianco a fianco” l’esperienza all’interno della scuola più famosa del piccolo schermo televisivo.

Un bellissimo sentimento quello che lega i due ragazzi. Proprio per questo motivo, Rosa dopo la sua eliminazione dal serale, è tornata a parlare del sentimento che la lega a Deddy, lasciandosi andare a delle dichiarazioni davvero davvero importanti nei confronti del cantante di Amici 20. Vediamo insieme cos’ha detto.

Rosa Di Grazia è innamorata di Denny: ecco la sua dichiarazione

Nel dettaglio, dopo la sua eliminazione dal serale di Amici 20 che ricordiamo è avvenuta in maniera inconsueta, sarà ospite di Verissimo. Rosa è difatti stata eliminata in casetta, una trovata di Maria De Filippi contro la lotta agli spoiler e alle anticipazioni.

In particolare ai microfoni di Silvia Toffanin, Rosa Di Grazia sarà intervistata sulla sua vita all’interno del reality show e sulla sua relazione amorosa con Denny. La ballerina avrà dunque modo di raccontarsi a cuore aperto e di parlare per la prima volta in televisione del percorso fatto e dell’esperienza vissuta nella scuola di Maria De Filippi.

Se le chiedono di parlare di Denny lei risponde: “Per la prima volta sto vivendo un amore così forte”. Ecco l’ammissione di Rosa nel corso della chiacchierata nel salotto di Silvia Toffanin, aggiungendo poi che il cantante è una persona “speciale” per lei.

Insomma tra Rosa e Deddy sembra che sia sbocciato il vero amore e intanto cresce l’attesa per la messa in onda della quinta puntata del serale di Amici 20, in programma questo sabato 17 aprile in prime time su Canale 5 a partire dalle 21:30 circa.

