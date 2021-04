Rafforzare le difese immunitarie con la dieta: anche il latte può aiutare

Rafforzare le difese immunitarie dell’organismo è sempre importante, ma in questo periodo sta diventando l’obiettivo principale di moltissimi italiani. In molti si chiedono come prevenire i rischi legati al Covid e ormai sappiamo tutti molto bene quali sono le norme igieniche da rispettare per evitare la diffusione del contagio.

Oltre a mascherina e pulizia delle mani, però, è importante mantenere in equilibrio il sistema immunitario. In che modo? La dieta può rivelarsi un valido aiuto e non occorre modificare le proprie abitudini alimentari. Anche il latte vaccino si rivela una risorsa preziosa se arricchito con la vitamina D, un’alleata per mantenere in salute l’organismo.

Se dunque vi state chiedendo come aiutare la normale funzione del sistema immunitario , il latte con Vitamina D fa al caso vostro.

Latte Parmalat: da oggi con la Vitamina D

Parmalat da sempre attenta al benessere e ai bisogni dei consumatori, lancia la campagna “Facciamo D Più”, sia con lo scopo di informare sull’importanza della vitamina D sia per offrire un latte arricchito con questa preziosa vitamina, frutto di un processo continuo di ricerca e innovazione,.

Parmalat ha quindi intuito che le esigenze degli italiani sono cambiate e proprio per essere al fianco dei consumatori ha scelto di offrire latte con vitamina D. Parliamo di un’azienda che non necessita di presentazioni e che tutti conosciamo: un marchio sinonimo di qualità che ha sempre puntato sull’innovazione e con questa nuova linea di prodotti ha fatto centro.

Grazie al latte Parmalat con Vitamina D, possiamo contribuire a mantenere in equilibrio le difese naturali dell’organismo in modo semplice riducendo il ricorso a integratori o altri alimenti, più difficili da reperire e da inserire nel proprio menù giornaliero.

Perchè preferire il latte con la Vitamina D

Il latte Parmalat con vitamina D, è da preferire perché questa preziosa vitamina consente di rafforzare le difese immunitarie esvolge delle funzioni importantissime per il benessere dell’organismo. Purtroppo l’esposizione ai raggi solari, fondamentale per la formazione della vitamina D, è spesso insufficiente e gli alimenti che ne contengono quantità significative sono pochissimi

Quello che però molti non sanno è che se non ci preoccupiamo di raggiungere il fabbisogno giornaliero di vitamina D possiamo andare incontro a numerose problematiche. Tale sostanza è fondamentale per il benessere dei muscoli e delle ossa, per il sistema immunitario ma non solo. Una carenza di Vitamina D secondo alcuni studi riportati dall’AIRC è spesso collegata a disturbi cardiovascolari e patologie importanti come il diabete ed il cancro.

Inoltre secondo uno studio recente che ha visto la partecipazione dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità), una carenza di vitamina D potrebbe essere collegata ad un maggior rischio di sviluppare forme gravi di Covid. Assumere latte arricchito con tale vitamina dunque non si rivela utile solo per il benessere generale dell’organismo ma potrebbe aiutare a prevenire ripercussioni serie legate all’attuale virus che stiamo cercando di combattere.