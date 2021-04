5 errori comuni che si fanno in coppia: stai attento a non cadere anche tu in questi cliché

Se volete avere una relazione sentimentale felice e duratura vi consigliamo di non commettere questi 5 errori.

Ogni relazione dovrebbe essere nutrita ed alimentata nel tempo affinchè il rapporto diventi solido e duraturo. Ci sono dei comportamenti comuni a molte coppie che danneggiano il rapporto, anche quelli più saldi.

Coppia, gli errori da evitare se si desidera il per sempre felici e contenti

Secondo le statistiche sono molti i matrimoni che finiscono con un divorzio. Spesso ci si dimentica che l’amore non è un fiume lungo e tranquillo e che ci sono molte cose che possiamo fare per correggere le normali fluttuazioni di una relazione che per diversi motivi vive dei momenti di bassi ed alti. Facciamo in modo di trovare un equilibrio e di non far precipitare le situazioni evitando gli errori più comuni commessi dalle coppie che hanno divorziato.

Ti stai chiedendo quali siano questi errori? Ecco una top 5:

1. Non dare al partner il suo giusto valore

La persona che abbiamo scelto come compagno di vita non è li a caso e non è un soprammobile. Con il passare del tempo la sua presenza diventa sempre più scontata e questo è un grandissimo errore. Avere accanto qualcuno significa fare progetti futuri e scegliersi ogni giorno e ricordarsi i motivi per i quali ci siamo scelti. Fai in modo che il partner sappia quanto è importante per te, rivolgigli le tue attenzioni su base quotidiana, interessati delle sue giornate, dei suoi problemi. Ricordagli che la tua vita non sarebbe la stessa se lui non ne facesse parte. Non date mai per scontata la sua presenza.

2. Venire meno al patto di fiducia

Avere una relazione è una scelta, siamo liberi di decidere di non avere una relazione ma quando decidiamo di condividere il nostro cuore dovremmo avere la consapevolezza di avere il dovere di fidarci ed affidarci all’altro. Ogni rapporto di coppia dovrebbe basarsi sulla fiducia. Venire meno a questo patto incrina il rapporto e spesso non lascia possibilità di recupero. Anche la più piccola bugia potrebbe rovinare la relazione, tacere informazioni importanti, mentire a fin di bene, nulla è ammesso se si vuole avere una relazione positiva.

3. Mancare di rispetto al partner

Spesso accade che la rabbia prende il sopravvento e che si dicono cose molto offensive. Il fatto è che il dialogo è un punto chiave della relazione, dobbiamo dire tutto al partner, quello che ci da fastidio, quello che non tolleriamo e venire a patti con lui. Quello che vi sconsigliamo è di usare modi e parole offensive, alcune parole feriscono profondamente e allontanano il partner e se questi comportamenti si ripetono, quando ci rende conto di aver sbagliato e si chiede scusa si rischia di non ottenere più il perdono.

4.Non alimentare il fuoco della passione

La componente sessuale è molto importante nel rapporto di coppia. Essere appagati dal punto di vista sessuale migliora la vita di entrambi. Fare l’amore fa bene alla salute psicofisica e unisce la coppia. Quando il desiderio attraversa una fase di calo fate tutti ciò che è in vostro potere per risvegliarlo, non trascurate questo aspetto. a causa dei problemi e degli impegni potresti finire col diminuire drasticamente la frequenza dei vostri incontri intimi, questi incontri vanno al di là del fare l’amore, comprendono anche coccole, abbracci, attenzioni. Inoltre non siate egoisti in fatto di piacere, non cercate solo di soddisfare il vostro piacere trascurando quello dell’altro, ognuno pensi a rendere felice l’altro.

5. Mettere sempre in discussione il rapporto di coppia

Dubitare del rapporto è uno degli errori più commessi e più gravi. Nel mettere in discussione il rapporto e la scelta dell’altro non facciamo che sovraccaricare la relazione di dubbi e di uccidere la voglia di perseverare il nostro impegno affianco all’altro. Questo atteggiamento potrebbe dipendere da svariati motivi ma genera solo una insicurezza improduttiva.