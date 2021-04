Barbara d’Urso, arriva la replica a Pio e Amedeo? Lei: “Più baci e meno invidia”

Barbara d’Urso ha deciso di rompere il silenzio sulle recenti dichiarazioni di Pio e Amedeo? Ecco le sue parole sui social.

Barbara d’Urso è sempre al centro della polemica. Nelle scorse ore, infatti, è stata la protagonista di alcune dichiarazioni rilasciate dal duo comico Pio e Amedeo. I due, per l’occasione del lancio del loro programma Felicissima Sera, sono stati intervistati da Il Corriere della Sera dove hanno lanciato non poche critiche alla bella conduttrice partenopea. Che cosa hanno?

Il duo comico ha rivelato di non puntare affatto al suo pubblico. In quanto sarebbe facile da manovrare e si informerebbe su quello che accade nel resto del mondo soltanto attraverso le fake news. Per il loro programma, invece, vorrebbero avere dalla loro il pubblico generaliste.

Le loro dichiarazioni non sono di certo passate inosservate e sui profili social della bella conduttrice partenopea, in occasione della giornata internazionale del bacio, è spuntato un post che sembrerebbe essere una replica su quanto affermato nei confronti del pubblico che quotidianamente la segue. Barbara d’Urso ha replicato a Pio e Amedeo? Ecco le sue parole.

Barbara d’Urso bacia sua sorella Daniela: “Noi che amiamo l’amore”

Barbara d’Urso, in occasione della giornata internazionale del bacio, ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme a sua sorella Daniela, che di recente è diventata mamma, mentre si scambiano un tenero bacio. Il tutto è stato accompagnato dalla seguente scritta, che è apparsa un po’ come un inno all’amore:

“Noi che amiamo l’amore. Oggi è la giornata mondiale del bacio e io bacio mia sorella”. Fin qui non c’è assolutamente nulla di male o qualcosa che possa sembrare una replica alle dichiarazioni di Pio e Amedeo, ma la foto fa parte di una copertina di una rivista che riporta il seguente titolo:

“Più baci e meno invidia“. Che le seguenti parole non siano state scelte a caso dalla bella conduttrice partenopea? Almeno per il momento Barbara non ha confermato o smentito le teorie dei fan, ma quel che è certo è che di solito lei non ama mantenere vive le polemiche. In quanto, come è solita dire durante la conduzione dei suoi programmi, lei vola sempre alto e non ha bisogno di fare cose del genere.

Noi che amiamo l amore❤️giornata mondiale del bacio 💋io e mia sorella ❤️ #InternationalKissingDay #sisters pic.twitter.com/EnUfSlEa5u — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) April 13, 2021

Sicuramente le dichiarazioni di Pio e Amedeo sul pubblico di Barbara d’Urso non sono passate inosservate e nulla esclude che lei abbia voluto levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Dopo di tutto il suo è prima dei suoi figli e poi di tutti i suoi fedeli telespettatori.