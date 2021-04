Conoscete Kenae Dophus? Pesava 278 chili quando ha preso parte al programma Vite al Limite e al regime alimentare imposto dal Dr. Nowzaradan. Che fine ha fatto oggi?

Kenae Dophus è la protagonista della nuova puntata di Vite al Limite in onda stasera su Real Time. La donna ha avuto un rapporto complicato con il cibo iniziato dopo la perdita della madre. Una strada senza ritorno a cui il dottor Now ha dovuto impiegare corpo e anima per risollevare la donna.

Kenae, la protagonista, ha 41 anni, vive a Nacogdoches, Texas e all’inizio del suo percorso pesa ben 278 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan ha ottenuto dei risultati modesti, perdendo 32 kg per arrivare a 246 chilogrammi. Ma com’è oggi la donna? Scopriamolo insieme.

Ecco com’è oggi Kenae Dophus: una delle protagoniste di Vite al Limite

Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a sprofondare nell’abisso del cibo anche per colmare il vuoto della perdita della madre, senza poi trovare una strada di ritorno. E come vedremo, nemmeno i dottor Now riuscirà a fare più di tanto. Alcuni anni fa, Kenae Dolphus ha perso a causa del suo peso la capacità di camminare da sola. Viveva su un divano e non usciva mai di casa.

Quando ha iniziato il suo viaggio per perdere peso con la clinica del Dottor Now e il programma alimentare di Vite al Limite, è stato un grande risultato raggiungere la sua macchina per poter guidare di nuovo. I professionisti della perdita di peso l’hanno avvertita della sua taglia e che aveva bisogno di perdere 100 libbre in un mese.

Secondo le ultime indiscrezioni la donna, Kenae Dophus avrebbe lasciato il marito all’altare. La notizia è stata riportata dalla rete televisiva produttrice del programma Vite al Limite:

Ha tre nipoti di cui si prende cura insieme alla sorella dopo la morte del compagno di ques’ultima e di cui pubblica con molta gioia le foto sul suo profilo di Instagram:

Kenae racconta ai media che è quella che si prende cura di tutti in casa. Da quando è morta la dolce metà di sua sorella, ha assunto la responsabilità di quattro figli. E ci sono altri 3 adulti che vivono nella casa con loro. Anche i bambini si prendono cura di lei. Aiutano a lavarla la mattina e svolgono compiti di base per lei.