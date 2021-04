Gigi e Ross, chi sono: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Gigi e Ross, celebre duo di attori e presentatori, sono protagonisti del film “Troppo napoletano” prodotto da Alessandro Siani.

Gigi e Ross sono un duo di attori e presentatori, attualmente molto conosciuti grazie alle apparizioni televisive fra Mediaset e Rai, ma il loro successo arriva dalla radio insieme alle fortunate collaborazioni nel passato recente con Pippo Pelo e i Ditelo Voi che hanno ritrovato – fra gli altri – anche a “Made in Sud”. Nota trasmissione comica condotta dalla coppia televisiva per lungo tempo al fianco di Fatima Trotta, specialmente quando il format era ancora sulle Pay-Tv.

Nome: Gigi e Ross, Luigi Esposito e Rosario Morra

Età: 43 e 41 anni

Data di nascita: 19 luglio 1978, 13 gennaio 1976

Segno zodiacale: Cancro, Capricorno

Luogo di nascita: Napoli

Professione: conduttori e attori

Altezza: 180 cm, 168 cm

Peso: 75 Kg, 64 Kg

Profili social: Instagram

Gigi e Ross carriera

L’approdo sulla televisione pubblica li ha visti protagonisti di altri esperimenti televisivi che li hanno allontanati da quelle che erano le “origini”. Il lavoro con la Gialappa’s Band ha permesso loro, determinati e poliedrici, di mettere a punto parodie e gag indimenticabili: come quelle con protagonisti gli Zero Assoluto e Tiziano Ferro.

Vita privata e Instagram

Arte dell’intrattenimento che li porta anche al cinema, le collaborazioni con Alessandro Siani restano esempi di cinema innovativo e particolarmente coinvolgente piuttosto riusciti: “Troppo napoletano” è considerato una vera e propria chicca della Commedia moderna. Attualmente sono volti Rai: hanno partecipato a trasmissioni come “Il cantante mascherato” o “Tale e Quale show”, fino ad arrivare a “Sbandati” e “Lo Zecchino d’Oro” in cui figuravano come conduttori. Nella vita privata sono molto riservati ma restano in contatto con il proprio pubblico attraverso i social: oltre 126mila follower. Professionalità, tenacia e autoironia. Il mix perfetto per continuare ad essere intramontabili.