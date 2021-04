Gossip e spettacolo: le 5 top news del 12 aprile da Stefano De Martino a Sangiovanni

Ti sei persa i migliori scoop relativi al gossip e allo spettacolo? Niente Paura: il Tg Pettegola è pronto a tenerti sempre aggiornata.

Hai bisogno di staccare un po’ la spina dallo stress quotidiano? Niente paura! Il Tg Pettegola è pronto a distrarti per qualche munito, fornendoti le migliori news relative al mondo del gossip e dello spettacolo.

Senza dubbio uno dei protagonisti di oggi è il bel conduttore partenopeo Stefano De Martino, che poco prima della diretta di sabato scorso con Amici di Maria De Filippi sembrerebbe aver lanciato una sonora frecciata ad Alessandra Celentano che nelle precedenti puntate si era complimentata con lui per aver cambiato carriera, facendo intendere che non è affatto portato per la danza.

Si passa poi a Chiara Ferragni, che nonostante sia diventata da poco mamma per la seconda volta non ha alcuna intenzione di fermarsi con i suoi progetti lavorativi. Dopo essere entrata nel gruppo Cda, approfittando di un messaggio di una sua fan, si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto e non solo.

Tg Pettegola: le migliori notizie del gossip e dello spettacolo di CheDonna

Dopo l’imprenditrice digitale più famosa di sempre, si passa al giovane cantante Sangiovanni. Sua madre, in una recente intervista, ha commentato la sua storia con la ballerina Giulia rivelando un inedito retroscena.

Si torna al Grande Fratello Vip con Dayane Mello che dopo la fine della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia è tornata a parlare del suo rapporto con Tommaso Zorzi, rivelando che cosa ne pensa di lui come opinionista dell’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE –> Martina Miliddi scoppia in lacrime ad Amici 20: “Mi sta buttando giù”

Per ultimo, ma non per importanza, c’è Giulio Berruti che è finito al centro della polemica per aver fatto il vaccino anti covid. Gli utenti della rete si sono chiesti come abbia fatto a vaccinarsi, visto la sua giovane età.

I saluti di Enula, la tensione di Tancredi, i commenti dei cantanti e dei ballerini dopo la quarta puntata del Serale e tanto altro, guardate QUI ⬇ https://t.co/ZdBR869Ptr #Amici20 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 12, 2021

I migliori scoop del gossip e dello spettacolo sono solo sul Tg Pettegola.