Piero Chiambretti, chi è: età, altezza, vita privata e Instagram

Piero Chiambretti, noto conduttore televisivo attualmente al timone di “TikiTaka” su Italia Uno, è molto amato per il suo modo di condurre.

Irriverenza, sarcasmo e talento. Tre qualità che hanno reso Piero Chiambretti uno dei conduttori più celebri dell’etere radiotelevisivo italiano. Il presentatore ha portato il talk show su nuove vette nel corso della propria carriera, elevando il dibattito anche a toni non convenzionali riguardo a temi dibattuti.

Il suo approccio diretto e, spesso, tagliente ha dato lustro a numerosi protagonisti del piccolo schermo: Chiambretti, fra le altre cose, ha ridisegnato il late show. Attualmente lo vediamo protagonista della trasmissione sportiva “TikiTaka – la Repubblica del Pallone” dove passa in rassegna il mondo del calcio italiano fra notizie esclusive e approfondimenti con un folto parterre di ospiti.

Nome: Piero Chiambretti

Età: 65 anni

Data di nascita: 30 marzo 1956

Segno zodiacale: Ariete

Luogo di nascita: Aosta

Professione: conduttore radiotelevisivo

Altezza: 163 cm

Peso: 65 Kg

Profili social: Instagram

Piero Chiambretti carriera

Nello specifico, Piero Chiambretti nasce ad Aosta il 30 marzo del 1956 sotto il segno dell’Ariete. 52 programmi in tv e 14 in radio, un uomo poliedrico, a tutto tondo che ha fatto del politicamente scorretto (con garbo senza mai trascendere nel triviale) un mantra. Format come “Markette – tutto fa brodo in tv” o “Grand Hotel Chiambretti”, prima ancora “Chiambretti C’è” sono chiari esempi di avanguardia televisiva che abbattono lo steccato del pregiudizio e strizzano l’occhio alla scorrettezza mediatica travalicando quel sentiero tortuoso che porta a una televisione cruda, divertente e genuina. Peculiarità che l’hanno reso uno dei personaggi di punta della programmazione italiana.

Nella vita privata Piero Chiambretti risulta essere single, ma è stato fidanzato con Ingrid Muccitelli per anni. I due si sono lasciati nel 2009. Qualche mese dopo dello stesso anno, Chiambretti si fidanza con Federica Laviosa, relazione da cui – nel 2011 – nasce Margherita (prima figlia della coppia).

Vita privata e Instagram

Unione che dura fino al 2016 quando l’amore finisce con una separazione. Il conduttore è molto riservato, ma recentemente ha combattuto e vinto il Coronavirus. Una malattia che gli ha tolto molto, perfino la sua adorata mamma. Dopo il lutto, il presentatore è tornato in tv raccontando – fra le altre cose – quella che è stata una vera e propria epopea contro la malattia.