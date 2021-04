Gianmarco Fiory, fidanzato Sara Croce: età, altezza, carriera

Gianmarco Fiory, fidanzato Sara Croce, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e tutto quello che c’è da sapere.

Gianmarco Fiory è il fidanzato di Sara Croce. La bellissima modella ed influencer che, ogni sera, fa compagnia agli italiani nei panni della Bonas di Avanti un altro, è felicemente fidanzato con Gianmarco con cui si mostra spesso sui social, ma chi è il fortunato compagno della Croce?

Nome : Gianmarco Fiory

: Gianmarco Fiory Segno Zodiacale: Cancro

Cancro Data di nascita: 26 giugno 1990



Luogo di Nascita: Capri (NA)

Capri (NA) Professione : Calciatore

: Calciatore Altezza: 190 cm

190 cm Peso: /

/ Tatuaggi: qualcuno sparso sul corpo

Età e carriera

Gianmarco Fiory è nato il 26 giugno 1990 a Capri. Fin da piccolo ha sempre mostrato una grande passione per il calcio. Passione che alimentato anno dopo anno riuscendo a diventare un calciatore professionista. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha giocato nel Savona, Pavia, Juve Stabia e Arzanese. Attualmente milita nelle fila del Bari.



Il suo nome è salito alla ribalta per la storia d’amore con Sara Croce con cui si mostra spesso sui social.

Vita privata

Felicemente fidanzato con Sara Croce, Gianmarco condivide spesso su Instagram foto in cui si mostra accanto alla bellissima fidanzata. Parlando della loro storia d’amore, qualche tempo fa, Sara, su Instagram, ha fatto sapere quando segue:

“Non sto con Gianmarco perché è un calciatore. La sua passione per il calcio non è vincolante né in un senso né in un altro”.

Gianmarco, inoltre, su Instagram, dedica spesso delle parole d’amore alla fidanzata che, a sua volte, gli dedica delle dolci parole d’amore. “La mia serenità”, scrive Gianmarco pubblicando una foto di coppia.

Instagram

Gianmarco può essere seguito su Instagram dove conta circa 10mila followers. Il calciatore si mostra insieme alla fidanzata Sara, agli amici e ai suoi compagni di squadra dopo un allenamento, una partita o una vittoria. Sotto i vari post, non manca mai il like e il commento della fidanzata.